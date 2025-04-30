Інтерфакс-Україна
Події
01:24 30.04.2025

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 359 військовослужбовців - Генштаб

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Окупанти втратили 359 військовослужбовців і 51 одиницю техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

"Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 359 окупантів, 179 з них – безповоротно", - сказано в повідомленні.

Також захисники знищили бойову броньовану машину, РСЗВ БМ-21, 19 автомобілів, дев’ять мотоциклів, міномет, ретранслятор, термінал супутникового зв’язку та 16 БпЛА. Також пошкоджено танк, три автомобілі та мотоцикл противника.

Загалом на Покровському напрямку в продовж доби загарбницькі підрозділи 51 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Тарасівка, Шевченко, Єлизаветівка, Новоторецьке, Лисівка, Успенівка, Котлярівка, Троїцьке, Надіївка та Андріївка. Дотепер триває дев’ять боєзіткнень.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/23685

Теги: #війна #генштаб #втрати

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