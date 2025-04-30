З початку доби Сили оборони відбили 125 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 125 бойових зіткненнь, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

"Сьогодні окупанти завдали 70 авіаційних ударів, застосувавши 129 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1112 дронів-камікадзе та здійснили майже чотири з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах" - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою була ситуація на Лиманському (21 боєзіткнення), Краматорському (13 боєзіткнень), Новопавлівському (12 боєзіткнень) та Покровському напрямку, де агресор здійснив 51 штурмових та наступальних дій, 9 з яких ще тривають.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/23685