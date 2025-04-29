Проблема цивільних заручників, викрадених і утримуваних Росією, потребує підвищеної міжнародної уваги та негайної відповіді – МЗС України про загибель Рощиної

Міністерство закордонних справ України звертається до міжнародної спільноти відреагувати на висновки розслідування загибелі української журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні, повідомив спікер МЗС Георгій Тихий.

"Ми вдячні консорціуму Forbidden Stories та 45 журналістам з 13 українських та іноземних ЗМІ за їхнє видатне та шокуюче розслідування. Хоробрість Вікторії Рощиної, її відданість журналістиці та щира турбота про людські життя були надзвичайними. Ця спільна журналістська робота підкреслює її героїзм і варварство її вбивства росіянами, а також розширює її зусилля з викриття жахливої долі тисяч цивільних заручників, утримуваних Росією", - написав він у соціальній мережі Х у вівторок.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту відреагувати на висновки цього розслідування, які розкривають системні воєнні злочини, порушення прав людини, викрадення, тортури та вбивства на тимчасово окупованих Росією українських територіях", - наголосив Тихий.

"Ми звертаємося конкретно до @UNHumanRights, @UNHumanRightsUA, @UNESCO, @OSCE та @OSCE_RFoM, @coe, @CoE_CPT і @CoEHumanRights, а також @hrw, @amnesty и @RSF_inter", - додав він.

За оцінкою речника МЗС України, "питання цивільних заручників, викрадених і утримуваних Росією, вимагає підвищеної міжнародної уваги та негайної і рішучої реакції. Тому що те, що ми спостерігаємо зараз, швидше за все, є найбільшою операцією з викрадення цивільних осіб на чолі з державою в недавній історії".

"Це має бути засуджено і притягнуто до відповідальності. Російські злочинці, відповідальні за ці жахливі звірства, мають бути притягнуті до відповідальності", - наголосив він.

Як повідомлялося з посиланням на розслідування міжнародної організації Forbidden Stories, Росія повернула тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в полоні, без деяких внутрішніх органів, імовірно з метою приховування причини її смерті.

Слідча група підтвердила, що тіло привезли на територію України вже з ознаками розтину, який зробили в РФ. За словами джерел журналістів у силових відомствах, у Вікторії були відсутні частини головного мозку, очні яблука і гортань.

Експерт-патологоанатом вважає, що брак цих органів може приховувати справжню причину смерті журналістки: удушення або задушення. Ці дії Москви можуть кваліфікувати як воєнний злочин.