Інтерфакс-Україна
Події
19:33 29.04.2025

"Перемир’я" Кремля має на меті обмежити Україну в далекобійних ударах – британська розвідка

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"Перемир’я" Кремля має на меті обмежити Україну в далекобійних ударах – британська розвідка

У британській розвідці вважають, що анонсоване очільником Кремля триденне "перемир’я" під святкування 9 травня має на меті показати нібито відкритість Росії до домовленостей і обмежити Україну в далекобійних ударах, водночас не погіршуючи свої позиції на фронті.

"Як і з одностороннім 30-годинним припиненням вогню від Путіна на Великдень, ця заява майже точно має на меті продемонструвати конструктивний підхід (Росії) у триваючих перемовинах, при цьому без значної "ціни" для позицій Росії на полі бою", – йдеться в повідомленні Міноборони Великої Британії та Північної Ірландії в соціальній мережі Х у вівторок.

Зазначається, що Путін також, імовірно, прагне зменшити ймовірність того, що українські удари вплинуть на святкування дня перемоги. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році паради на честь дня перемоги було скасовано в багатьох російських містах, насамперед у містах у регіонах, що межують з Україною.

Як повідомлялося, Володимир Путін 28 квітня в односторонньому порядку анонсував триденне припинення вогню у війні проти України, на 8-10 травня – дати довкола Дня перемоги 9 травня. Тим часом Україна закликала до повного та безумовного перемир’я на 30 діб.

Очільник російського МЗС Лавров 29 квітня заявив, що запропоноване Путіним перемир'я до дня перемоги є початком прямих переговорів з Україною без попередніх умов. "Наша пропозиція, яку президент Путін озвучив, - це початок прямих переговорів, без попередніх умов. Перемир'я (на 30 днів, яке пропонує Україна – ІФ-У) у даній ситуації розглядається як попередня умова, яка буде використана для подальшої підтримки київського режиму і зміцнення його військових здібностей", - заявив він на прес-конференції в Ріо-де-Жанейро.

 

Теги: #перемиря #розвідка #кремль

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