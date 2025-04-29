На Дніпропетровщині від ворожих обстрілів постраждали п'ятеро людей, є пошкодження цивільної інфраструктури – ОВА

П'ятеро людей постраждали через ворожі обстріли у вівторок у Нікопольському та Синельниківському районах, також є пошкодження житла та цивільної інфраструктури, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня агресор бив по Нікополю FPV-дронами. Обстріляв Мирівську громаду, що також на Нікопольщині. Постраждали четверо людей. Це чоловіки 41, 51 і 81 років. Та 76-річна жінка. Людям надали медичну допомогу. Вони оговтуються вдома… За уточненою інформацію, через ранковий удар КАБами по Великомихайлівській громаді поранена 48-річна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні", - написав він в телеграмі.

За його словами, у Мирівській громаді відбулось загоряння на території комунального підприємства та в приватному будинку, пошкоджена також пожежна машина. У Синельниківському районі зруйнований приватний будинок, ще 12 – пошкоджені, знищені також 2 авто, одне – потрощене, пошкоджено лінію електропередач.