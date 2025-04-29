Інтерфакс-Україна
Події
16:44 29.04.2025

Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо посилення відповідальності за порушення на заповідних територіях

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Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо посилення відповідальності за порушення на заповідних територіях

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт № 11309 про посилення адміністративної відповідальності за правопорушення на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, повідомило Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України.

За відповідне рішення проголосували 237 народних депутатів.

"Законопроєкт враховує нові екологічні обмеження, передбачені Законом №4188-IX, що забороняє проїзд механічних транспортних засобів на заповідній території. Його прийняття – послідовний крок для реалізації Закону про сувору заборону джипінгу на територіях ПЗФ", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Як наголосила міністр Гринчук, без оновлення політики штрафів є ризики, що потенційні правопорушники зможуть ігнорувати нові правила.

"Сьогодні розмір штрафу для громадян становить від 153 до 408 грн, а для посадових осіб – від 255 до 510 грн. Такі суми не виконують превентивну функцію. Відповідальність за руйнування довкілля не може коштувати менше, ніж обід у кафе. Для прикладу, в 2024 році було винесено 661 протокол і накладено штрафів на суму лише 89,24 тис. грн. Але фактичні збитки природно-заповідному фонду за цей же період становили понад 430 млн грн", - зазначила вона.

Законопроєкт № 11309 передбачає суттєве, у 50 разів, підвищення штрафів за порушення правил охорони та використання заповідних територій: для фізичних осіб – від 8,5 тис. до 17 тис. грн; для посадових осіб – від 17 тис. до 25,5 тис. грн.

"Йдеться не тільки про зміну філософії відповідальності за шкоду довкіллю – це також про наші міжнародні зобов’язання, зокрема статтю 361 Угоди про асоціацію з ЄС, де питання охорони довкілля визначене як стратегічне. Збільшення штрафів – один з дієвих методів захистити біорізноманіття від знищення та негативного впливу транспортних засобів", - наголосила Гринчук.

Як повідомлялося, 8 січня 2025 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про внесення змін до закону України "Про природно-заповідний фонд України" щодо забезпечення збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду", який суттєво обмежив можливість пересування транспортними засобами на заповідних територіях.

 

Теги: #законопроєкт #міндовкілля #верховна_рада

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