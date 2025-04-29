Інтерфакс-Україна
Події
16:09 29.04.2025

Рада має намір встановити відповідальність за депортацію та використання дитини у військових цілях

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Рада має намір встановити відповідальність за депортацію та використання дитини у військових цілях

Верховна Рада має намір встановити відповідальність представника іноземної держави за незаконне переміщення, депортацію та використання дитини у військових цілях.

Відповідний законопроєкт №12170 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення, депортацію, невиправдану затримку репатріації дитини, вербування та використання дитини у військових цілях представником іноземної держави підтримали у першому читанні 279 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Законопроєкт пропонує доповнити ст. 438 Кримінального Кодексу України положеннями, які передбачають відповідальність представника іноземної держави за незаконне переміщення та невиправдану затримку репатріації дитини, яка перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права, а також за вчинення окремих діянь, які могли призвести до невиправданої затримки репатріації. Законопроєкт також пропонує внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України в частині визначення підслідності.

Теги: #законопроєкт #верховна_рада

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