Рада має намір встановити відповідальність за депортацію та використання дитини у військових цілях

Верховна Рада має намір встановити відповідальність представника іноземної держави за незаконне переміщення, депортацію та використання дитини у військових цілях.

Відповідний законопроєкт №12170 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення, депортацію, невиправдану затримку репатріації дитини, вербування та використання дитини у військових цілях представником іноземної держави підтримали у першому читанні 279 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Законопроєкт пропонує доповнити ст. 438 Кримінального Кодексу України положеннями, які передбачають відповідальність представника іноземної держави за незаконне переміщення та невиправдану затримку репатріації дитини, яка перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права, а також за вчинення окремих діянь, які могли призвести до невиправданої затримки репатріації. Законопроєкт також пропонує внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України в частині визначення підслідності.