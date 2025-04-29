Інтерфакс-Україна
Події
14:42 29.04.2025

У ДТП з автобусом під Варшавою є постраждалі громадяни України, водій вантажівки, що врізалася у рятувальників, також українець – МЗС

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У ДТП з автобусом під Варшавою є постраждалі громадяни України, водій вантажівки, що врізалася у рятувальників, також українець – МЗС

Водій вантажного автомобіля, який врізався в пожежну машину на місці перекидання автобусу з громадянами України під Варшавою в ніч на вівторок, також є громадянином України, повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

"Перша ДТП: автобус, який рухався за маршрутом Мінськ-Вроцлав, з 27 особами на борту (26 пасажирів та водій) врізався в енергопоглинаючі бар'єри та перекинувся. Посольство перевіряє кількість постраждалих громадян України. Друга ДТП: під час проведення рятувальних робіт на місці першої ДТП в пожежну машину врізалася вантажівка та перекрила рух автотранспорту. Водій вантажівки є громадянином України", - йдеться у повідомленні українського зовнішньополітичного відомства.

За їх даними, внаслідок обох інцидентів 15 осіб отримали тілесні ушкодження різних ступенів важкості. Серед них 12 пасажирів автобуса, водій вантажівки та двоє пожежників. Усіх постраждалих госпіталізовано. Інші пасажири продовжили рух за запланованим маршрутом на додатковому автобусі, наданому автоперевізником.

"Станом на зараз звернень на "гарячу лінію" від громадян України з цього приводу не надходило", - повідомили в МЗС України.

За повідомленням посольства України в Польщі, дорожньо-транспортні пригоди відбулися на швидкісній дорозі S2 (на перетині з дорогою S79) поблизу села Давіди Мазовецького воєводства (10 км від Варшави). Рух дорогою S2 наразі тимчасово призупинено, на місці працюють екстрені служби.

Раніше польське видання "Міський репортер" повідомило про 17 постраждалих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі автобуса в ніч на вівторок на південній околиці Варшави, район Урсинув. "Близько 3-ї години ночі на швидкісній автомагістралі S2 у Варшаві, біля виїзду на S7 у районі Урсинова, сталася серйозна аварія за участю автобуса, в якому перебувало 26 осіб. Внаслідок двох інцидентів 17 людей отримали поранення, двоє з яких перебувають у важкому стані… Чотирнадцятьох людей з автобуса доставили до лікарні, ще кількох досі лікують парамедики на місці події", - йдеться в повідомленні.

Серед пасажирів автобуса є громадяни України, Білорусі та Іспанії, скільки і якої країни, не повідомлялася.

"Попередні дані свідчать про те, що водій автобуса з невідомих причин втратив керування транспортним засобом на повороті дороги, врізався в огорожу, а потім автобус перекинувся на бік і врізався у ліхтарний стовп… Під час рятувальних операцій сталася ще одна серйозна аварія. Вантажівка врізалася в бойову машину добровільної пожежної частини Давідів, яка охороняла місце інциденту. Водій вантажівки застряг у транспортному засобі та його довелося витягувати за допомогою гідравлічних інструментів. Його, водія пожежної машини та пожежника доставили до лікарні", - повідомило видання.

Теги: #варшава #дтп #мзс

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