СБУ затримала ще 4 підпалювачів, які виконували замовлення РФ на сході, півночі та заході України

Служба безпеки України затримала ще чотирьох поплічників спецслужб РФ, які на замовлення ворога займалися підпалами у різних регіонах України.

В телеграм-каналі СБУ у вівторок зазначається, що у Харкові затримано 15-річну школярку, яка спалила два службові позашляховики ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на східному фронті.

"У Львові "по гарячих слідах" затримано двох студентів місцевого техучилища, які підпалили релейну шафу сигнальної установки "Укрзалізниці". У Чернігові викрито 41-річного місцевого жителя, який раніше притягувався до відповідальності за наркоторгівлю", - йдеться в повідомленні СБУ.

Під час обшуків у фігурантів вилучено легкозаймисті суміші, які вони використовували для вчинення підпалів, а також телефони з доказами роботи на РФ.

За всіма викритими фактами слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ під час воєнного стану), ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській, Чернігівській та Львівській областях за процесуального керівництва Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони та обласних прокуратур.