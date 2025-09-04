Інтерфакс-Україна
Події
13:31 04.09.2025

СБУ та Нацполіція затримали ще 5 підпалювачів авто на замовлення ворога, серед них є діти

Контррозвідка Служби безпеки України та Національна поліція затримали п’ятьох поплічників країни-агресора, які вчиняли диверсії і готували теракти у різних регіонах України, серед затриманих – 14-річний школяр із Ковеля Волинської області.

"Зловмисники палили енергооб’єкти Укрзалізниці та авто Сил оборони, а також намагалися закласти вибухівку під один із військових позашляховиків", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в четвер.

Фігуранти були завербовані ворогом, коли шукали "легких заробітків" у телеграм-каналах.

У Львові було затримано 17-річного юнака з Дніпропетровської та його 16-річну подругу з Черкаської області, які заклали саморобний вибуховий пристрій (СВП) під авто українського воїна, якого ворог планував дистанційно підірвати.

"За інструкцією окупантів неповнолітні агенти прибули до Львова, де зі схрону забрали рюкзак із СВП, споряджений 4,5 кг вибухової речовини та гайками. Потім фігуранти відстежили машину потерпілого, залишили під нею вибухівку і встановили навпроти автомобіля телефонну камеру із віддаленим доступом для російських спецслужбістів", - зазначається в повідомленні.

У Києві, за інформацією СБУ, затримано 23-річного місцевого жителя, який підпалив релейну шафу сигнальної установки на залізниці.

Також у столиці затримано 29-річного киянина, який спричинив загоряння службового авто однієї з бригад ЗСУ та військової вантажівки.

"На Волині затримано 14-річного школяра з Ковеля, який наприкінці серпня підпалив мультівен українського оборонця", - інформують в українській спецслужбі.

На підставі зібраних доказів фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожують різні терміни ув’язнення, зокрема довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Львівській та Волинській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської, Волинської та Львівської обласних прокуратур.

Теги: #сбу #підпалювачі

