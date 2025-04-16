Затримано підпалювачів енергооб’єктів УЗ та авто ЗСУ, зокрема школярку

Служба безпеки України та Національна поліція затримали ще п'ятьох ворожих поплічників, які на замовлення РФ вчиняли підпали у Києві та Харкові, найменша зловмисниця – 15-річна школярка.

"Потенційними цілями ворога були енергооб’єкти Укрзалізниці, які забезпечують безперебійних рух військових ешелонів у напрямку фронту. Також фігуранти отримали завдання від кураторів на знищення авто мобільних вогневих груп, що захищають повітряний простір обох міст", - повідомляє СБУ в телеграм-каналі в середу.

Для вчинення злочинів окупанти дистанційно завербували місцевих жителів, які шукали "легкі заробітки" у телеграм-каналах.

"Але замість "швидких грошей" з рф підпалювачі отримали підозру від українських правоохоронців та перспективу довічного ув’язнення з конфіскацією майна", - зазначається у повідомленні.

Так, у Києві затримано двох переселенців з Часового Яру віком 19 та 21 рік, які оселилися в столиці після початку повномасштабної війни. "Згодом вони отримали замовлення рф на знищення пікапів мобільних вогневих груп Сил оборони", - уточнюють в спецслужбі.

Правоохоронці затримали фігурантів "по гарячих слідах", коли вони підпалили два службових авто українських захисників.

У Харкові викрито ще трьох зловмисників: двох студентів залізничного коледжу та їхню 15-річна знайому.

"Загалом вони підпалили 24 релейні шафи сигнальних установок на лініях залізничного сполучення прифронтового регіону. Наступним завданням фігурантів було вчинення серії диверсій у Вінниці. Але правоохоронці зірвали ворожі наміри і затримали всіх трьох зловмисників", - наголошують в українській спецслужбі.

За викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають розслідування для притягнення до відповідальності неповнолітніх фігурантів.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Харківській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської та Харківської обласної прокуратур.