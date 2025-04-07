Інтерфакс-Україна

Події

13:21 07.04.2025

СБУ викрила ще сімох неповнолітніх підпалювачів, які на замовлення РФ нищили релейні шафи "Укрзалізниці"

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СБУ викрила ще сімох неповнолітніх підпалювачів, які на замовлення РФ нищили релейні шафи "Укрзалізниці"

Служба безпеки України викрила ще сімох підпалювачів, які за завданням РФ діяли у північних та центральних областях України: наймолодшому з фігурантів лише 12 років, найстаршому – 16.

"Усі вони місцеві школярі і студенти, що потрапили "на гачок" російських спецслужб під час пошуку "легких грошей" на Телеграм-каналах. Після втягування неповнолітніх до підривної діяльності окупанти "націлили" їх на знищення релейних шаф Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні СБУ в понеділок.

За інформацією української спецслужби, для вчинення підпалів фігуранти використовували легкозаймисті суміші, а потім фіксували на відео загоряння пошкоджених об’єктів.

Зокрема, на Черкащині викрито шістьох неповнолітніх підпалювачів, які навчалися в одній школі міста Сміла.

"Спочатку російські спецслужбісти перевіряли своїх поплічників на готовність до диверсій і терактів. Для цього окупанти доручали їм наносити провокативні графіті на стінах будівель. Після виконання "тестових" завдань фігуранти підпалили декілька релейних шаф і згодом отримали з рф нові інструкції: виготовити для теракту саморобний вибуховий пристрій (СВП)", - зазначається в повідомленні.

Підлітки не встигли зробити вибухівку, оскільки співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження, - наразі вирішується питання щодо кваліфікації дій фігурантів та притягнення їх до відповідальності.

Крім того, в Чернігові затриманий 16-річний студент місцевого ліцею, який на замовлення РФ намагався порушити залізничну логістику Сил оборони на півночі України. "Для цього він мав підпалити декілька релейних шаф вхідних світлофорів, що забезпечують безперебійних рух вантажних поїздів та військових ешелонів", - уточнюють в СБУ.

Співробітники СБУ затримали зловмисника "по гарячих слідах" після підпалу першого енергооб’єкта.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській та Чернігівській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

СБУ нагадує: "Якщо вас намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування – негайно повідомляйте про це в чат-бот СБУ "Спали ФСБешника" – t.me/spaly_fsb_bot (http://t.me/spaly_fsb_bot)"

Теги: #сбу #укрзализниця #підпалювачі

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