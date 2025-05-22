Інтерфакс-Україна
Події
16:25 22.05.2025

Затримано ще шість підпалювачів на замовлення РФ, наймолодшому – 13 років

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Затримано ще шість підпалювачів на замовлення РФ, наймолодшому – 13 років

Служба безпеки України та Національна поліція затримали ще шістьох поплічників російських спецслужб, які займалися підпалами авто Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці, наймолодшому серед затриманих 13 років.

"Замовлення рф виконували завербовані фсб місцеві жителі, наймолодшому із них – 13 років. Усі вони потрапили у поле зору окупантів, коли шукали "легкого заробітку" у Телеграм-каналах", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в четвер.

Спочатку фігуранти погоджували з кураторами потенційні "цілі", а потім знищували їх за допомогою легкозаймистих сумішей.

Зокрема, на Дніпропетровщині затримано двох неповнолітніх з міста Самар, які спалили декілька релейних шаф сигнальних установок, що регулюють рух поїздів.

"У подальшому вони мали виявляти та підпалювати службові авто українських захисників. Але фігуранти не встигли цього зробити, оскільки були затримані "по гарячих слідах" після злочинів на залізниці", - зазначають в українській спецслужбі.

На Одещині затримано ще трьох поплічників ФСБ: двоє юнаків з обласного центру віком 17 та 18 років, а також 27-річний мешканець Чорноморська, які порізно виконували замовлення рф. Зловмисники знищили три релейні шафи Укрзалізниці та позашляховик ЗСУ, який проходив техобслуговування після виконання завдань на фронті.

Крім того, як інформує СБУ, в Чернігові затримано 24-річного зварювальника з місцевої СТО, який намагався спалити авто українського воїна. "Він хотів підпалити транспортний засіб прямо на території СТО, інсценувавши, що це зробили "сторонні особи", які пробралися на територію у темну пору доби", - уточнюють в спецслужбі.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисника, коли він уже підготував легкозаймисту речовину для злочину.

За всіма викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань під час воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою.

"Вирішується питання про притягнення до відповідальності 13-річного фігуранта", - наголошують у відомстві.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській, Одеській та Чернігівській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласних прокуратур.

СБУ нагадує: "Якщо вас чи ваших знайомих намагаються завербувати ворожі спецслужби – повідомляйте про це в чат-бот СБУ "Спали ФСбешника" - t.me/spaly_fsb_bot (http://t.me/spaly_fsb_bot)".

Теги: #підпалювачі

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