Інтерфакс-Україна
Події
11:56 29.04.2025

Латвія передасть Україні 1,5 тис. бойових БПЛА

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Латвія передасть Україні 1,5 тис. бойових БПЛА

Латвія готує передання ЗСУ 1,5 тис. бойових безпілотників, повідомив глава латвійського Міноборони Андріс Спрудс.

"Ще 1500 бойових дронів прямують із Латвії в Україну", - написав міністр у соцмережах у вівторок.

"У першій половині року дві латвійські компанії поставлять 12 000 дронів у рамках Коаліції з дронів", - додав він.

Латвія протягом 2024 року поставила в Україну близько 5 тис. безпілотників.

Коаліція з дронів (Drone Coalition) офіційно створена 14 лютого 2024 року. Вона передбачає зовнішню підтримку України за рахунок поставок БПЛА військового призначення.

Проєкт ініційований Латвією і координується цією країною спільно з Великою Британією.

Наразі в Drone Coalition беруть участь 17 країн Європи. У 2024 році загальна сума витрат у межах проєкту становила EUR1,8 млрд.

Теги: #спрудс #латвія #бпла

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