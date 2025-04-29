Латвія передасть Україні 1,5 тис. бойових БПЛА
Латвія готує передання ЗСУ 1,5 тис. бойових безпілотників, повідомив глава латвійського Міноборони Андріс Спрудс.
"Ще 1500 бойових дронів прямують із Латвії в Україну", - написав міністр у соцмережах у вівторок.
"У першій половині року дві латвійські компанії поставлять 12 000 дронів у рамках Коаліції з дронів", - додав він.
Латвія протягом 2024 року поставила в Україну близько 5 тис. безпілотників.
Коаліція з дронів (Drone Coalition) офіційно створена 14 лютого 2024 року. Вона передбачає зовнішню підтримку України за рахунок поставок БПЛА військового призначення.
Проєкт ініційований Латвією і координується цією країною спільно з Великою Британією.
Наразі в Drone Coalition беруть участь 17 країн Європи. У 2024 році загальна сума витрат у межах проєкту становила EUR1,8 млрд.