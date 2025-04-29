Над Києвом збили 9 ворожих дронів, троє жителів столиці постраждали

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Троє жителів Києва звернулися по медичну допомогу з травмами, отриманими внаслідок падіння уламків збитих в ніч на вівторок російських дронів, повідомляється в телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації.

"У межах Києва внаслідок падіння уламків одного зі збитих дронів зафіксоване займання на території бази відпочинку в Деснянському районі. Є руйнування, пошкодження будівель та автомобілів. На місці продовжують працювати рятувальники. Троє людей звернулися по медичну допомогу — на місці, без госпіталізації", - йдеться в повідомленні.

За даними КМДА, за минулу добу повітряна тривога у Києві оголошувалась тричі: у зв'язку з загрозою застосування балістичного озброєння та через загрозу атаки ворожих ударних безпілотників.

"Внаслідок нічної дронової атаки в околицях Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 11 ворожих БпЛА. З них 9 знищено засобами ППО. 2 - радіолокаційно втрачені. Ураження об'єктів критичної інфраструктури не допущено", - йдеться в зведенні.

Як повідомлялося, українські військові у ніч на вівторок збили 37 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни, 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Київщина.

Повідомлялося про одну постраждалу в Деснянському районі Києва.