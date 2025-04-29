Інтерфакс-Україна
Події
06:46 29.04.2025

У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

1 хв читати

Один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет, зафіксований в акваторії Чорного моря станом на 6:00 вівторка, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, натомість в Середземному морі три ворожих кораблі, з яких один - носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли три судна, з яких два продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря п'ять суден, з них чотири судна продовжило рух з протоки Босфор.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/13209

Теги: #флот #війна #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:35 29.04.2025
Росія готується посилити примусове вивезення та депортацію українських дітей - ISW

Росія готується посилити примусове вивезення та депортацію українських дітей - ISW

23:25 28.04.2025
Справедливість неминуче приходить – Зеленський про ліквідацію представників командування збройних сил РФ

Справедливість неминуче приходить – Зеленський про ліквідацію представників командування збройних сил РФ

22:22 28.04.2025
Білий дім: Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче бачити постійне припинення вогню в Україні, а не будь-які тимчасові паузи в бойових діях

Білий дім: Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче бачити постійне припинення вогню в Україні, а не будь-які тимчасові паузи в бойових діях

20:51 28.04.2025
Рада у вівторок розгляне законопроєкт щодо воєнних злочинів проти дітей

Рада у вівторок розгляне законопроєкт щодо воєнних злочинів проти дітей

19:43 28.04.2025
Єрмак: перемир‘я потрібне не для параду, а для реального і стійкого миру

Єрмак: перемир‘я потрібне не для параду, а для реального і стійкого миру

18:29 28.04.2025
Мерц виступив проти миру в Україні на умовах Москви – ЗМІ

Мерц виступив проти миру в Україні на умовах Москви – ЗМІ

15:33 28.04.2025
ЦПД про перемир'я Путіна на 3 дні: це маніпуляція, спроба приховати наміри продовжувати війну

ЦПД про перемир'я Путіна на 3 дні: це маніпуляція, спроба приховати наміри продовжувати війну

14:38 28.04.2025
Путін оголосив перемир'я з опівночі на 8 травня до опівночі на 11 травня

Путін оголосив перемир'я з опівночі на 8 травня до опівночі на 11 травня

13:45 28.04.2025
Єврокомісія: Росія не зацікавлена в мирі, участь північнокорейців – це "відчайдушні" пошуки допомоги

Єврокомісія: Росія не зацікавлена в мирі, участь північнокорейців – це "відчайдушні" пошуки допомоги

18:38 27.04.2025
На фронті за добу відбулося майже 70 боїв, найбільше на покровському напрямку

На фронті за добу відбулося майже 70 боїв, найбільше на покровському напрямку

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Немає причин чекати 8 травня, має бути негайне і безумовне припинення вогню

Сили безпілотних систем знищили більш ніж 50 "шахедів" завдяки новим технологіям

Сибіга: Якщо Росія дійсно хоче миру, то вона повинна припинити вогонь, не чекаючи на 9 травня

Заморозки очікуються в Україні в ніч проти вівторка, вдень 16-21° тепла

Україна втратила винищувач Су-27, пілот катапультувався

ОСТАННЄ

29 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Трамп вважає, що під час другого терміну повноважень він керує не лише США, а й усім світом – ЗМІ

Одна людина поранена внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА в Деснянському районі Києва – Кличко

Штучний інтелект встановив, що заяви Трампа і членів його адміністрації збігаються з наративами Кремля – ЗМІ

АРМА перевірить інформацію щодо вартості активів виробника "Моршинської" у ВАКС і СБУ

Вартість активів виробника "Моршинської" за півтора роки зросла вдвіччі - до 5,8 млрд грн

Зеленський про обстріл Черкас: кожен новий день – новий чіткий доказ, що на Росію треба тиснути

Зеленський запропонував уряду Іспанії допомогу в подоланні наслідків блекауту

Подачу газу для населення в Черкасах відновлено – мер

Зеленський: Немає причин чекати 8 травня, має бути негайне і безумовне припинення вогню

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА