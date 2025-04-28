Інтерфакс-Україна
Події
19:01 28.04.2025

Відновлення енергосистеми Іспанії може зайняти до 10 годин

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Відновлення енергосистеми Іспанії може зайняти до 10 годин

Відновлення подачі електрики в низку регіонів Іспанії, де раніше відбулися віялові відключення, може зайняти від шести до десяти годин, повідомляє Associated Press (AP) з посиланням на повідомлення керуючої іспанською національною електромережею компанії Red Electrica.

Від відключення енергопостачання значно постраждали міські транспортні системи - з метро Барселони і Мадрида довелося евакуювати пасажирів, припинився рух трамваїв, відключилися світлофори.

У зв'язку з тим, що сталося, транспортний колапс спостерігається і у Валенсії. "Невідомі ні масштаб збою, ні скільки він триватиме", - повідомили представники міського перевізника "Метроваленсія".

У зв'язку з ситуацією, що склалася, у столиці Іспанії відкладено кілька матчів тенісного турніру Mutua Madrid Open.

Відключення фіксують і в сусідній Португалії. Збій зачепив Лісабон, а також північ і південь країни, повідомляє AP. Дані про те, скільки часу знадобиться на відновлення енергосистеми Португалії, яка також постраждала від масштабних збоїв, поки не надходили.

"Ймовірно, сталася проблема з розподільною мережею. Імовірно, в Іспанії. Поки з'ясовуємо", - розповів журналістам представник уряду Португалії Антоніу Лейтон Амару.

Португальський оператор енергомереж E-REDES, зі свого боку, повідомив, що "енергопостачання довелося відключати для стабілізації мережі в окремих областях", назвавши причиною події збій на європейських електромережах. "Збій також зачепив і окремі регіони Франції", - додали в компанії.

За даними AP, пасажирів деяких поїздів лісабонського метро, як і в Іспанії, довелося евакуювати. Перебої спостерігаються і в роботі банкоматів та електронних платіжних систем. Мобільний зв'язок також недоступний; при цьому деякі мобільні додатки працюють штатно. Через відключення призупинили роботу суди.

Теги: #іспанія #електроенергія

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