НАДПУ розкритикувала законопроєкт №13067 через безпрецедентні преференційні умови для бізнесу країн-партнерів у рамках Післявоєнного Альянсу

Національна асоціація добувної промисловості України (НАДПУ) висловлює серйозну стурбованість щодо законопроєкту №13067, який пропонує створити безпрецедентні преференційні умови для бізнесу країн-партнерів у рамках Післявоєнного Альянсу.

Згідно з заявою асоціації у Facebook, законопроєкт №13067 загрожує майбутньому видобувної промисловості України.

"Ми розуміємо важливість міжнародної підтримки, але вважаємо, що запропоновані механізми створять кричущу нерівність та підірвуть конкурентоздатність вітчизняних підприємств, особливо у ключових галузях, таких як видобуток корисних копалин", - говориться в заяві.

Її автори звертають увагу, що проєкт закону передбачає значні пільги для іноземних компаній (звільнення від ПДВ, знижені податки, відсутність мита на обладнання, спрощені процедури), про які українські підприємства, що працюють під обстрілами та наповнюють бюджет, можуть лише мріяти.

В НАДПУ також вказують на загрозу втрати контролю над стратегічними ресурсами: абстрактний "механізм перегляду ліцензій" та надання пріоритетного доступу іноземним компаніям до розробки надр створюють ризик непрозорого перерозподілу стратегічних активів та втрати Україною суверенітету над власними ресурсами.

Крім того, існує загроза руйнування чесної конкуренції: запровадження спеціальних умов для окремих інвесторів підриває принципи відкритості, прозорості та рівних можливостей для всіх учасників ринку, повертаючи галузь до ручного управління та корупційних схем. При цьому ігноруються діючі ефективні механізми: на сьогодні Кодекс про надра вже містить чіткі інструменти для боротьби з недобросовісними надрокористувачами.

Зрештою, НАДПУ наголошує на негативних соціально-економічних наслідках прийняття документу: підрив вітчизняної видобувної промисловості неминуче призведе до скорочення робочих місць, зниження податкових надходжень та соціальної напруги в регіонах, де наші підприємства є містоутворюючими.

Зі свого боку НАДПУ пропонує рівні умови для всіх: будь-які інвестиційні стимули мають бути доступні як іноземним, так і вітчизняним компаніям. Підтримка національного виробника: розглянути можливість аналогічних пільг для українських підприємств, які працюють в складних умовах. Збереження прозорої системи надрокористування: продаж спецдозволів через відкриті аукціони має бути збережено. Відмова від непрозорого "перегляду ліцензій": забезпечити стабільне регуляторне середовище, використовуючи наявні механізми контролю. Глибокий аналіз та публічне обговорення: рішення щодо спеціальних інвестиційних режимів мають прийматися лише після всебічного аналізу та обговорення з бізнесом. Ефективне використання існуючих інструментів контролю: замість запровадження нових механізмів, підвищити ефективність діючих норм Кодексу про надра.

НАДПУ звернулася до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та голів парламентських комітетів, відповідальних за законопроєкт, закликаючи не допустити прийняття цього неоднозначного документа в існуючій редакції та підтримати її пропозиції. "Ми віримо, що підтримка міжнародних партнерів не повинна відбуватися за рахунок знищення власної промисловості та втрати контролю над національними багатствами", - резюмується в заяві.