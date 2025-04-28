Інтерфакс-Україна
Події
14:18 28.04.2025

Ексміністр культури Ткаченко поставив під сумнів законність рішень наглядової ради "Суспільного"

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Колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко після програшу на виборах голови правління "Суспільне Мовлення" поставив під сумнів законність рішень наглядової ради мовника.

"Вибори на голову "Суспільного" минули, втім залишилися питання. Наприклад, у питаннях рейтингів трьох телеканалів каналів "Суспільного" на які направляється більшість з 2,175 млрд грн коштів платників податків і які разом менші за нішевий канал "Бігуді" чи "Оце". Чи відсутності обрахунків собівартості власного контенту на різних платформах, який має бути основою в діяльності публічного мовника та робить непрозорою обрахунок ефективності діяльності медіа. Чи голосування в засіданнях наглядової ради членів, які пропустили більше засідань, ніж передбачено законом і що може поставити під сумнів законність всіх рішень ради", - написав Ткаченко в мережі Facebook і додав, що направив офіційний публічний запит. 

За його словами, запит подається в інтересах забезпечення прозорості функціонування органу, що фінансується з державного бюджету, та з огляду на публічний інтерес до діяльності АТ "НСТУ" й ухвалених наглядовою радою рішень.

У своєму запиті, колишній міністр запитує інформацію про: обгрунтованість витрат і продуктивність виробництва контенту; дані про аудиторію та редакційну політику; стан реалізації регіонального мовлення; роботу Наглядової ради; обґрунтованість аналітики цифрової аудиторії та звітності по охопленню; зовнішній аудит та фінансовий контроль; кадрову політика у період воєнного стану; закупівлі в межах проектів, що фінансуються донорами; співпрацю з незалежними продакшенами.

Як повідомлялося, 15 квітня Миколу Чернотицького обрали головою правління "Суспільне Мовлення" на наступні чотири роки, за нього проголосували 10 з 16 членів наглядової ради. До другого етапу конкурсу на посаду голови правління допустили чотирьох претендентів, серед них був і ексміністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Теги: #суспільне_мовлення #ткаченко

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