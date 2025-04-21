Інтерфакс-Україна
Події
18:15 21.04.2025

"Суспільне" та Польське радіо уклали угоду про співпрацю на 5 років

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"Суспільне" та Польське радіо уклали угоду про співпрацю на 5 років

"Суспільне Мовлення" та Польське радіо уклали угоду про співпрацю на п'ять років, вони будуть регулярно обмінюватимуться контентом, який є важливим для слухачів в Україні та Польщі, повідомили у "Суспільному" у понеділок.

"Наші суспільні радіостанції є гарантом достовірності інформації та журналістського професіоналізму. Угода Польського радіо з українським суспільним мовником є переконливим свідченням обопільного бажання співпрацювати й пізнавати одне одного", - заявила директорка Польського радіо для закордону Наталія Брижко-Запур.

За інформацією "Суспільного", польські партнери надаватимуть Українському Радіо подкасти українською мовою, виготовлені програмою "Польське радіо для України", їх розмістять на сайті Українського Радіо. Це, зокрема, програми "Я у Польщі", "Енергетична трансформація" та "Польсько-український розмовник". Водночас програми Українського Радіо (попередньо погоджені — "Підтекст", "Твоє право" та "Музичні історії") будуть транслюватись в ефірі "Польського радіо для України" у Польщі.

Теги: #суспільне_мовлення #польське_радіо #угода

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