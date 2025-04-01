Стали відомі кандидати на голову Суспільного мовника, серед них — ексміністр Ткаченко та нинішній очільник

Наглядова рада Суспільного 1 квітня допустила до участі в конкурсі на голову правління мовника шістьох кандидатів, серед них — ексміністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та чинний очільник Суспільного Микола Чернотицький, повідомляється на корпоративному сайті Суспільного.

За результатами першого етапу конкурсу допущено усіх шістьох претендентів, які подали документи:

Володимира Горковенка, колишнього журналіста, політика, який відповідав за медіанапрямок в адміністрації президента Петра Порошенка (2015-2019);

Олександра Ткаченка, ексміністра культури та інформаційної політики, колишнього керівника холдингу 1+1, екснардепа від партії "Слуга народу";

Миколу Фаєнгольда, керівника дивізіону PayTV & Digital StarLightMedia;

Олександра Харебіна, ексзаступника гендиректора НТКУ, колишнього члена наглядової ради "ВЕТЕК Медіа" у власності олігарха Сергія Курченка;

Миколу Чернотицького, чинного голову правління Суспільного;

Юрія Юрченка, засновника комунального телеканалу "МТМ" у Запоріжжі.

Зазначається, що рішення про допуск кандидатів ухвалено на підставі рекомендацій Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб, який здійснив попередній аналіз поданих документів щодо відповідності вимогам, установленим Положенням про обрання голови та членів правління. На наступному етапі конкурсного добору відбудеться вивчення та обговорення поданих претендентами документів і прийняття наглядовою радою рішення про їх допущення/недопущення до етапу заслуховування програм розвитку.

Голову правління Суспільного обирають на конкурсі строком на чотири роки.

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