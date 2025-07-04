Інтерфакс-Україна
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10:14 04.07.2025

На посади заступників міністра цифрової трансформації претендують шість кандидатів

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Шість кандидатів претендують на посади заступників міністра цифрової трансформації України.

Згідно з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Станіслав Прибитько, Зоряна Стецюк, Валерія Коваль, Наталя Денікеєва, Віталій Балашов і Олександр Луцик подали електронні декларації про майно і доходи як кандидатка на посаду заступника міністра цифрової трансформації. 

Прибитько наразі працює директором директорату електронних комунікацій та радіочастотного спектра Мінцифри.

Стецюк працює директором директорату реінжинірингу публічних послуг Мінцифри.

Коваль є заступником директора - начальником відділу розвитку електронних послуг на єдиному веб-порталі Департамента розвитку електронних послуг Мінцифри.

Денікеєва займає посаду директора директорату розвитку ІТ індустрії Мінцифри.

Балашов працював а ТОВ "ЕПАМ Діджиталл", а наразі є військослужбовцем і за сумісництвом працює техніком-програмістом в фінансовому управлінні Генерального штабу Збройних сил України.

Луцик є заступником генерального директора з комерційної діяльності ДП "Дія".

Наразі у віцепрем'єра - міністра з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайла Федорова заступниками працюють: Олексій Вискуб, Олександр Шелест і Олександр Борняков.

Як повідомлялося, 27 травня Кабінет міністрів звільнив Валерію Іонан з посади заступника міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції. Вона працюватиме радницею Федорова з питань інновацій, цифровізації та глобальних партнерств.

Теги: #кандидати #мінцифри

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