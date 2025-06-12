Шикеринець, Немчинов, Саловський та Пушкар очолили рейтинг кандидатів на посаду члена НКРЕКП

Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади члена Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, визначила переможцями конкурсу чотирьох кандидатів на три посади в НКРЕКП: Романа Шикеринця, Максима Немчинова, Любомира Саловського та Сергія Пушкаря.

Про це свідчать результати засідання конкурсної комісії, яке транслювалося онлайн в урядовому Youtube-каналі в четвер, передає кореспондент інтернет-порталу "Енергореформа".

За результатами двох співбесід з кандидатами, керівник групи взаємодії з контрагентами департаменту диспетчеризації АТ "Укргазвидобування" Роман Шикеринець набрав 36,4 бала, ексзаступник міністра енергетики та віцепрезидент Energy Club Максим Немчинов – 33,8 бала, начальник департаменту диспетчеризації "Укртрансгазу" Любомир Саловський – 30,4 бала, виконавчий директор НАЕК "Енергоатом", ексголова юрдепартаменту Фонду держмайна Сергій Пушкар – 30 балів.

Водночас, як повідомила голова комісії Юлія Підкоморна, вона ще не отримала результатів обов’язкової спецперевірки кандидатів, тому комісія до їх отримання відклала ухвалення рішення про внесення переможців конкурсу на розгляд Кабінету Міністрів.

Результати двох співбесід інших кандидатів такі: гендиректор КП "Міськтепловоденергія" (м. Кам'янець-Подільський) та ексдиректор Калуської ТЕЦ Олександр Похилко та директорка ТОВ "Енерготехконсалтинг", яка раніше очолювала відділ в ТОВ "Укртрансгаз", Ірина Рожанська отримали по 29 балів, Дмитро Олефір з досвідом роботи, зокрема, в "Укргідроенерго" та "Центренерго" (член дирекції) – 28,6 бала, віцепрезидент Energy Club і ексглава Держенергоефективності Валерій Безус та ексдиректор ДП "Вугілля України" й ексзаступник міністра енергетики Леонід Дудка – по 27,8 бала, Михайло Ільницький, який, зокрема, з 2018 року обіймав посаду голови правління АТ "Чернігівобленерго", а тепер очолює відділ енергетики ТОВ "Юкрейн Тауер Компані" (сестринська компанія ПрАТ "Київстар") – 27,2 бала.

Нинішній та ексчлен НКРЕКП Руслан Кайдаш та Дмитро Коваленко отримали по 26,8 бала, заступниця голови наглядової ради ТОВ "Оператор ринку" Юлія Житник – 25,8 бала, директорка департаменту економіки систем життєзабезпечення Мінрегіону Наталія Хоцянівська – 25,2 бала, ще один віцепрезидент Energy Club Іван Григорук – 23 бали, директор ТОВ "Об’єднаний енергоресурс", а раніше керівник ДП "Регіональні електричні мережі" Сергій Білоус – 21 бал, генінспектор-директор з безпеки НАЕК "Енергоатом" Юрій Павлов – 16,2 бала.

Як повідомлялося, на конкурс надійшов 21 пакет документів, але додатково двоє кандидатів написали заяву про відмову від участі у ньому. За рішенням комісії, заяву на участь у конкурсі Кирила Казакова, серед посад якого значиться керівник ремонтного підрозділу "ДТЕК Дніпровські електромережі", відхилили, оскільки конкурсна комісія не побачила доказів необхідного дворічного керівного досвіду. Заступник начальник департаменту з виробництва ПАТ "Центренерго" Ігор Крижанівський відмовився від участі в конкурсі.

Таким чином, у другому етапі співбесід, який комісія призначила на 11-12 червня, взяли участь 17 претендентів.

1 квітня конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП оголосила конкурс на три посади в ньому (обирають чотирьох кандидатів).

Документи на конкурс приймали до 16 травня 2025 року включно.

Президент України Володимир Зеленський 1 липня 2020 року затвердив схему ротації членів НКРЕКП до 2025 року.

Згідно з указом №258, першою (до 1 липня 2020 року) ротація була застосована до членкині комісії Олени Антонової. За нею була ротація Оксани Кривенко (до 1 липня 2021 року), далі – Олексія Магди (до 1 липня 2023 року).

Ольга Бабій та Дмитро Коваленко пішли на ротацію 1 липня 2024 року, а відтак йдуть Руслан Кайдаш та Валерій Тарасюк (1 липня 2025 року), на чиє місце й оголошено відбір.

Ще одне місце залишається вакантним після ротації Олексія Магди – наприкінці травня 2023 року конкурсна комісія обрала двох кандидатів на посаду члена регулятора – Олександра Косянчука та Михайла Бно-Айріяна, але уряд так і не визначився з вибором.

Зараз у комісії шість членів замість передбачених семи: голова Юрій Власенко, а також Костянин Ущаповський, Руслан Кайдаш, Валерій Тарасюк, Олександр Формагей, Руслан Слободян.