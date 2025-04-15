Інтерфакс-Україна
Події
15:26 15.04.2025

Чернотицький залишається головою правління "Суспільне Мовлення" ще на чотири роки

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Чернотицький залишається головою правління "Суспільне Мовлення" ще на чотири роки

Миколу Чернотицького обрали головою правління "Суспільне Мовлення" на наступні чотири роки.

Як повідомляє "Суспільне" в телеграм-каналі, за нього проголосували 10 з 16 членів Наглядової ради.

Чернотицький є чинним головою правління Суспільного з 2021 року.

Як зазначається, у своїй презентації він визначив головну мету роботи мовника на найближчі чотири роки — збільшувати сумарне охоплення зі збереженням довіри до контенту.

Як повідомлялося, до другого етапу конкурсу на посаду голови правління "Суспільного Мовлення" допустили чотирьох претендентів, серед них - ексміністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та чинний очільник "Суспільного" Микола Чернотицький.

Голову правління "Суспільного" обирають на конкурсі строком на чотири роки.

"Суспільне Мовлення" - незалежна медіакомпанія з потужним охопленням на всіх платформах: телеканали Перший, Суспільне Культура, Суспільне Спорт і національна мережа місцевих каналів; радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, Радіоточка.

Теги: #суспільне_мовлення #чернотицький

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