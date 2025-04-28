Інтерфакс-Україна
Події
13:50 28.04.2025

Сирський про БЗВП: Зосереджуємо зусилля на комплектуванні посад інструкторів

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Сирський про БЗВП: Зосереджуємо зусилля на комплектуванні посад інструкторів
Фото: t.me/osirskiy

Збройні сили України, реалізуючи навчальну програму з базової загальної військової підготовки (БЗВП), на нинішньому етапі зосереджуються на створенні системи фахових інструкторів як у військових частинах, бойових бригадах, так і в навчальних центрах, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Провів щомісячну комплексну нараду з питань базової, фахової та колективної підготовки військовослужбовців…Ми збільшили обсяг та зміст навчальної програми з базової загальної військової підготовки (БЗВП) - тепер маємо неухильно підвищувати її якість", - написав він у телеграмі у понеділок.

"Зосереджуємо зусилля зокрема на комплектуванні посад інструкторів - як у військових частинах, бойових бригадах, так і в навчальних центрах, а також на фаховій підготовці самих інструкторів та сержантів. Адже професіональний інструктор - це запорука якості підготовки воїна", - додав Сирський.

За його словами, на нараді, зокрема, доповідав заступник головнокомандувача ЗСУ Олег Апостол, який курує напрямок БЗВП. "У цій царині залишається чимало невирішених питань; вони були проаналізовані під час наради - разом із пропозиціями для їх дієвого вирішення. Водночас реалізується багато ефективних проєктів, починаючи з пілотних і масштабуючи їх на всі Збройні сили", - додав Сирський.

Він також нагадав про створення інформаційно-комунікаційної системи "Портал вивчення та впровадження досвіду", яка дозволить систематизувати і поширювати досвід бойових підрозділів, накопичувати матеріали АПД (AAR, аналіз проведених дій) тощо. За його словами, в ЗСУ також вносяться зміни до діючих курсів підготовки в стрільбі зі стрілецької зброї та бойових машин, підготовки снайперів.

"Що також важливо, вже модернізовано програму БЗВП в частині тактичної догоспітальної допомоги, а саме - особливостей використання турнікетів. Уточнили підхід, збільшили кількість часу для занять за цим модулем. Адже маємо вберегти не лише життя, а й здорові кінцівки наших воїнів", - наголосив Сирський.

Він також повідомив, що окрему увагу приділяє реалізації експериментального проєкту із залучення до служби в ЗСУ громадян віком 18–24 років. "Посилюємо роботу для підвищення мотивації майбутніх молодих контрактників. У проєкті беруть участь вже 24 бригади ЗСУ. Визначив завдання, зокрема для посилення груп інструкторів у рамках проєкту", - додав він.

Теги: #бзвп #сирський

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