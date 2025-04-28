Єврокомісія: Росія не зацікавлена в мирі, участь північнокорейців – це "відчайдушні" пошуки допомоги

В Європейській комісії вважають, що Росія не зацікавлена в мирі, а участь військових Північної Кореї у війні проти України лише свідчить про "відчайдушні" пошуки допомоги з боку Кремля, щоб "придушити" Україну.

Такий коментар у понеділок в Брюсселі зробила речниця Європейської комісії Анітта Хіппер, коментуючи на прохання журналістів офіційне визнання цього факту Пхеньяном.

"Коли йдеться про поглиблення військової співпраці Росії з Північною Кореєю, це надсилає дуже чітке повідомлення стосовно того, що Росія не зацікавлена в мирі. Навпаки, метою Росії залишається придушення України. І Росія відчайдушно шукає будь-якої допомоги, щоб допомогти з цією незаконною агресією, включно з акторами, які серйозно заважають і порушують глобальний мир і безпеку", - сказала вона.

Хіппер наголосила, що така співпраця "лише показує, наскільки вони (росіяни) ізольовані, наскільки ми їх послаблюємо, в тому числі санкціями, отже, звідси такий відчай". "Тому ми продовжуємо робити ще більше, щоб продовжувати роботу над 17-м пакетом санкцій і підтримувати Україну", - запевнила речниця Єврокомісії.

Коментуючи нещодавні переговори президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа керівниця пресслужби Європейської комісії Паула Піньйо повідомила, що в Брюсселі "чули коментарі президента Трампа після цих переговорів". "І ми вітаємо ті коментарі, які йдуть також у сенсі визнання того, що напади Росії на Україну, які, до речі, тривали на вихідних, не можуть бути прийняті", - зазначила вона.