Інтерфакс-Україна
Події
09:20 28.04.2025

Україна вже використовує на фронті понад 95% дронів власного виробництва – заступник міністра оборони

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Україна вже використовує на фронті понад 95% дронів власного виробництва – заступник міністра оборони

Підсумок військового протистояння з РФ значною мірою залежить від здатності нарощувати виробництво новітніх інструментів війни, зокрема, безпілотників, зазначає заступник міністра оборони України Валерій Чуркін.

"Зважаючи на результати роботи безпілотних систем і стрімке зростання їхньої ролі на полі бою, стає очевидним: підсумок протистояння значною мірою залежатиме від здатності швидко, масштабно та системно нарощувати виробництво новітніх інструментів війни. З огляду на нерівні умови сторін у кількості солдатів, стволів, техніки, Україна зробила ставку на розвиток військових технологій як асиметричну відповідь на значну перевагу ворога. У секторі безпілотних систем ми здійснили серйозний прорив. Понад 95% БПЛА, які нині застосовуються на фронті, — українського виробництва", - написав Чуркін у своїй колонці на сайті агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, безпілотні системи зараз займають авангардну позицію в архітектурі озброєнь провідних армій світу, а Міноборони України лише у 2024 році допустило до експлуатації понад 330 нових зразків безпілотних систем вітчизняного виробництва, тоді як у 2023 – лише 75.

"Втім, не лише ми вкладаємося в новітні зразки озброєння. Агресор теж активно розвиває свій ВПК… Попри економічні санкції російська військова промисловість досі виробляє майже увесь перелік озброєння – від стрілецької зброї до літаків та високоточних ракет. А виробництву безпілотників різного призначення у росії надається адресний пріоритет. Україні критично важливо виграти цей технологічний спринт", - наголосив заступник міністра.

Він відзначив, що чим більше українська армія має в розпорядженні нових інструментів війни, тим більше українські воїни мають спроможностей на полі бою. "Пріоритетну увагу необхідно зосередити на випуск відносно дешевих та ефективних засобів ураження. Маємо завдавати масштабних втрат ворогу меншими затратами", - вказав Чуркін.

Теги: #дрони #виробництво #валерій_чуркін

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