Інтерфакс-Україна
Події
03:25 28.04.2025

Трамп вважає, що Зеленський готовий відмовитися від Криму заради миру

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Президент США Дональд Трамп вважає, що його український колега Володимир Зеленський готовий відмовитися від Криму заради миру, передає Sky News.

"Я думаю, це так", - відповів Трамп на запитання журналіста, чи готовий Зеленський відмовитися від претензій до Криму.

"Це було 11 або 12 років тому. Це було дуже давно. (...) Ніхто не писав про це 12 років. Можливо, повернутися до Обами (екс-президент США Барак Обама – ІФ-У), спитати його", - зазначив президент США.

Водночас американський лідер заявив, що зустріч із Зеленським (у Ватикані – ІФ-У) пройшла добре.

"Він сказав мені, що йому потрібно більше зброї, але він уже три роки твердить, що йому потрібно більше зброї. І ми подивимося, що з цього вийде", - повідомив Трамп.

При цьому президент США вважає, що Зеленський став "спокійнішим" і більш зацікавленим у досягненні мирної угоди.

Раніше у суботу Трамп провів зустріч із Зеленським. ЗМІ публікували фотографії, на яких видно, як лідери сидять на стільцях один навпроти одного у соборі Святого Петра у Ватикані.

Трамп у п'ятницю ввечері прибув до Риму. У суботу він взяв участь у Ватикані у церемонії похорону папи римського Франциска. Потім президент США вилетів із Риму на батьківщину.

Джерело: https://news.sky.com/story/ukraine-war-putin-zelenskyy-trump-russia-moscow-kyiv-peace-talks-latest-12541713?postid=9501774#liveblog-body

Теги: #президенти #крим #сша

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