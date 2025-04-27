Україна готова рухатись максимально швидко у дипломатії, але саме США можуть зробити найбільш відчутні кроки - Зеленський

Україна готова рухатися максимально швидко у дипломатії, але саме США можуть зробити найбільш відчутні для Росії кроки по наближенню до миру, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми 47 днів тому погодились на американську пропозицію безумовного припинення вогню. І згодом ми дали росіянам наші власні пропозиції припинити удари по цивільних об'єктах. Хоча б це, але вони там, в Москві, відповідають шахедами, ракетами, артилерією і новими штурмами", - сказав він у вечірньому відеозверненні.

За словами президента, потрібна належна відповідь, зокрема, новими санкціями та ще більшим тиском.

"Звісно, саме Америка може зробити найбільш відчутні кроки. Відчутні для Росії", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що за ніч з суботи на неділю росіяни застосували проти України майже 150 ударних дронів. "За час від 11 березня, коли Америка на перемовинах в Саудівській Аравії запропонувала повне і безумовне припинення вогню, росіяни застосували майже 8500 авіабомб, майже 200 ракет різних типів, майже 3000 шахетів, абсолютна більшість з них по звичайним містам, по цивільним мішеням", - сказав він, додавши, що "це потрібно припинити".

"Росія повинна зупинити удари. І безумовно, я дякую всім у світі, хто нам в цьому допомагає", - зазначив український лідер.