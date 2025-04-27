Інтерфакс-Україна
Події
18:38 27.04.2025

На фронті за добу відбулося майже 70 боїв, найбільше на покровському напрямку

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На фронті за добу відбулося майже 70 боїв, найбільше на покровському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ

На фронті в неділю відбулося 69 бойових зіткнень, найбільшу кількість атака зафіксовано на покровському напрямку, але бої тривають і на інших, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Зокрема, від артилерійських обстрілів постраждали населені пункти Середина Буда, Стара Гута, Нова Гута, Біла Береза, Ясна Поляна, Відродженівське. Крім того, під авіаударами опинилися райони населених пунктів Семенівка, Миропільське, Мар’їне, Угроїди, Великий Прикіл.

На харківському напрямку противник тричі атакував позиції захисників в районах Вовчанська, Красного Першого та Малої Шапківки.

На куп’янському напрямку ворог двічі намагався йти вперед на позиції українських підрозділів у районах Загризового та Нової Кругляківки.

На лиманському напрямку агресор 13 разів атакував у районах населених пунктів Надія, Нове, Рідкодуб, Колодязі, Ямполівка.

На краматорському напрямку Сили оборони відбили дев’ять ворожих спроб просунутись вперед поблизу Часового Яру, Андріївки, Курдюмівки та в напрямках Майського, Ступочок, Білої Гори, ще чотири атаки тривають.

На торецькому напрямку противник двічі атакував позиції українських військ у районах Озарянівки та Торецька.

На покровському напрямку сьогодні ворог 22 рази атакував позиції захисників у районах населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Новопавлівка, Богданівка, Андріївка, Багатир та в напрямку Олексіївки, шість боєзіткнень продовжуються дотепер. Під ударами російських КАБів опинилися Костянтинівка та Зірка.

На новопавлівському напрямку оборонці відбивали чотири атаки ворога у районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне та в напрямку Одрадного, дві атаки досі тривають. Новопіль зазнав авіаційного удару некерованими авіаційними ракетами.

На гуляйпільському напрямку ворог завдав удару некерованими ракетами по Гуляйполю.

На оріхівському напрямку авіаударів керованими авіабомбами зазнали Оріхів, Мала Токмачка та Приморське.

На придніпровському напрямку оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку. Авіаудару зазнало місто Херсон.

На курському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши дві КАБ, здійснив 140 артилерійських обстрілів, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.

Теги: #генштаб_зсу #війна #фронт

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