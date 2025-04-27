Інтерфакс-Україна
Події
18:25 27.04.2025

Бійці "Азову" взяли в полон трьох російських окупантів на торецькому напрямку

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Бійці 12 бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України взяли в полон трьох російських окупантів на торецькому напрямку, повідомляє пресслужба підрозділу.

"Заїхали" в полон на самокатах. Допит окупантів з торецького напрямку. Штурмові групи росіян застосовують все, що має два колеса і їде вперед. Після таких атак більшість окупантів "відпочиває" на полі бою разом зі своєю знищеною технікою", - сказано в телеграмі бригади.

У пресслужбі додали, що солдати РФ здалися в полон бійцям 12 бригади спеціального призначення "Азов" і розповіли про свої мото-штурми.

Також опубліковано відео допиту трьох окупантів з 9 ОМСБр.

 

Теги: #окупанти #азов #полон

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