Бійці "Азову" взяли в полон трьох російських окупантів на торецькому напрямку

Бійці 12 бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України взяли в полон трьох російських окупантів на торецькому напрямку, повідомляє пресслужба підрозділу.

"Заїхали" в полон на самокатах. Допит окупантів з торецького напрямку. Штурмові групи росіян застосовують все, що має два колеса і їде вперед. Після таких атак більшість окупантів "відпочиває" на полі бою разом зі своєю знищеною технікою", - сказано в телеграмі бригади.

У пресслужбі додали, що солдати РФ здалися в полон бійцям 12 бригади спеціального призначення "Азов" і розповіли про свої мото-штурми.

Також опубліковано відео допиту трьох окупантів з 9 ОМСБр.