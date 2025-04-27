Інтерфакс-Україна
Події
12:45 27.04.2025

Внаслідок вибуху в іранському порту Бандар-Аббас загинуло щонайменше 25 чоловік, більше 750 зазнали поранень

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Щонайменше 25 чоловік загинуло і понад 700 людей отримали поранення внаслідок потужного вибуху в найбільшому порту Ірану Бандар-Аббас, повідомляє агентство Reuters у неділю.

Суботній вибух, який, за словами офіційних осіб, ймовірно, був спричинений хімічними речовинами, стався на ділянці порту Шахід Раджаї – найбільшому контейнерному вузлі Ірану.

Іранська організація з управління кризовими ситуаціями повідомила, що з 752 осіб, які отримали медичну допомогу, 190  перебувають на лікуванні в медичних центрах.

Теги: #іран #вибух #порт

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