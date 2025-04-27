Інтерфакс-Україна
Події
12:24 27.04.2025

Чотири людини загинули, 17 зазнали поранень через російські обстріли Донеччини

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Чотири людини загинули, 17 зазнали поранень через російські обстріли Донеччини
Фото: Національна поліція України

В Донецькій області загинули чотири людини, 17 зазнали поранень через російські обстріли, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

"На Донеччині загинули чотири людини, 17 зазнали поранень через російські обстріли. Протягом доби поліція зафіксувала 3077 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору", - йдеться у повідомленні відомства в неділю.

В МВС проінформували про задокументовані наразі руйнування 69 цивільних об’єктів, з них 40 – житлових будинків.

 

Теги: #донецька_область #обстріли

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