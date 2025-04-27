Чотири людини загинули, 17 зазнали поранень через російські обстріли Донеччини

Фото: Національна поліція України

В Донецькій області загинули чотири людини, 17 зазнали поранень через російські обстріли, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

"На Донеччині загинули чотири людини, 17 зазнали поранень через російські обстріли. Протягом доби поліція зафіксувала 3077 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору", - йдеться у повідомленні відомства в неділю.

В МВС проінформували про задокументовані наразі руйнування 69 цивільних об’єктів, з них 40 – житлових будинків.