Російське командування пересаджує штурмовиків на мотоцикли – ISW

Росія, ймовірно, готується до систематичної інтеграції використання мотоциклів у наступальні операції в Україні влітку та восени 2025 року, повідомляє "Інститут вивчення війни" (ISW) в аналітичному звіті за 26 квітня.

Таким тактичним прийомом росіяни, ймовірно, хочуть компенсувати вправність використання безпілотників українськоими військовими, зазначають в ISW.

"26 квітня Міністерство оборони Росії опублікувало відеозапис, на якому ймовірно видно підрозділи 299-го (повітряно-десантного) полку ПДВ (98-ї дивізії ПДВ), які відпрацьовують наступальну та оборонну тактику на мотоциклах у групах по дві-три особи на російському полігоні. Відео вказує на те, що російські військові, ймовірно, розробляють тактичну доктрину для систематичного наступального використання мотоциклів і, можливо, готуються надати збільшену кількість мотоциклів російському персоналу в Україні", - йдеться в звіті дослідників.

ISW наводить слова речника Харківської групи військ ЗСУ підполковника Павла Шамшина, який повідомив, посилаючись на українську розвідку, що російські військові навчають своїх солдатів бойовій тактиці на мотоциклах, що свідчить про те, що російські війська, ймовірно, все частіше інтегруватимуть мотоцикли в наступальні операції в Україні влітку та восени 2025 року. Шамшин зазначив, що мотоцикли дозволяють російським солдатам підвищити свою швидкість та маневреність, що має вирішальне значення для уникнення ударів українських безпілотників, але гучний шум мотоцикла заважає водієві чути українські безпілотники, що наближаються.

"ISW спостерігає посилення тенденції до здійснення російськими підрозділами механізованих та комбінованих моторизованих штурмів, а також перевезення піхоти на мотоциклах і цивільних транспортних засобах по всій лінії фронту", - пишуть аналітики ISW у звіті.

Окрім спроби компенсувати удари українських безпілотників, йдеться, ймовірно, про подолання дефіциту обладнання, який виник внаслідок великих втрат бронетехніки влітку та на початку осені 2024 року.

Джерело: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-26-2025