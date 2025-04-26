Інтерфакс-Україна
Події
15:19 26.04.2025

ЗСУ продовжують операцію на Курщині, заяви Кремля не відповідають дійсності – Генштаб ЗСУ

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ЗСУ продовжують операцію на Курщині, заяви Кремля не відповідають дійсності – Генштаб ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Повідомлення Кремля про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності, ЗСУ продовжують операцію на Курщині – від початку доби відбито п’ять штурмових дій противника, загрози оточення немає, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області рф не відповідають дійсності. Оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває", - йдеться у повідомленні Генштаба у телеграмі.

Зазначається, що оперативна обстановка складна, але "наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням, при цьому завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони".

Повідомляється, що від початку доби в операційній зоні угруповання військ "Курськ" відбито п’ять штурмових дій противника, ще одне таке бойове зіткнення наразі триває. Загроза оточення підрозділів ЗСУ відсутня.

"Заяви ворожого керівництва про "розгром" українського угруповання військ є нічим іншим, як пропагандистським вивертом та бажанням видати бажане за дійсне. Активні дії наших військ у визначених районах Бєлгородської області рф також тривають", - наголошує Генштаб.

Теги: #курщина #фронт #генштаб

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