Троє цивільних загинуло, семеро зазнали поранень на Донеччині через ворожі обстріли у суботу

Через обстріли окупантів у Донецькій області у суботу загинули троє цивільних, семеро зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"3 людини загинули і 7 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини", - написав він у телеграмі у суботу.

Філашкін повідомив, що на Костянтинівку росіяни скинули 8 авіабомб: там 2 людини загинули і 5 дістали поранення; пошкоджено 20 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю, 6 складів, легковик, мікроавтобус і 3 вантажівки.

За його даними, у Новоекономічному Гродівської громади росіяни атакували FPV-дронами 2 цивільних автомобіля: водій одного загинув, водій іншого — поранений. Ще 1 людина отримала поранення у Сіверську.