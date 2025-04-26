Інтерфакс-Україна
Події
14:48 26.04.2025

Троє цивільних загинуло, семеро зазнали поранень на Донеччині через ворожі обстріли у суботу

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Троє цивільних загинуло, семеро зазнали поранень на Донеччині через ворожі обстріли у суботу

Через обстріли окупантів у Донецькій області у суботу загинули троє цивільних, семеро зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"3 людини загинули і 7 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини", - написав він у телеграмі у суботу.

Філашкін повідомив, що на Костянтинівку росіяни скинули 8 авіабомб: там 2 людини загинули і 5 дістали поранення; пошкоджено 20 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю, 6 складів, легковик, мікроавтобус і 3 вантажівки.

За його даними, у Новоекономічному Гродівської громади росіяни атакували FPV-дронами 2 цивільних автомобіля: водій одного загинув, водій іншого — поранений. Ще 1 людина отримала поранення у Сіверську.

Теги: #донецька_область #обстріли

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