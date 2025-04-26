Інтерфакс-Україна
Події
12:38 26.04.2025

Міноборони України збільшує кількість зразків дронів на оптоволокні

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Міноборони України збільшує кількість зразків дронів на оптоволокні

Оборонне відомство України кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс "Громило Оптик" українського виробництва.

"Безпілотники "Громило" різних модифікацій тривалий час успішно виконують завдання у підрозділах Збройних сил України. Вже уразили значну кількість ворожої техніки. На запити військових виробник виготовив ще більші "Громила" – з розмірами рам на 10 дюймів. Такі зразки безпілотників вже можуть нести заряд вибухової сили, якого вдосталь для ураження танка із посиленим захистом та захищених вогневих позицій", - йдеться у повідомленні на сайті Міноборони.

Як зазначається, ці дрони обладнали оптоволоконним типом управління. Безпілотники оснащені відеосистемами (на вибір) з денною, сутінковою або нічною (тепловізійною) камерами, що забезпечують точну і надійну ідентифікацію цілей у будь-який час доби.

"Дрони "Громило Оптик" вже використовують військові підрозділи. Вже є підтвердження ураження танків, бронетранспортерів та вогневих позицій ворога", - зазначили у Міноборони.

"З початку 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації вже близько 40 зразків безпілотних авіаційних комплексів на оптоволоконному каналі управління, зокрема півтора десятка з них – упродовж квітня... Ми не можемо потрапити у пастку ілюзій, недооцінювати технічні можливості ворога, бо він постійно технічно удосконалюється. Ми маємо роботи це швидше", – зазначив заступник міністра оборони України Валерій Чуркін.

Теги: #міноборони #громило_оптик

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