Інтерфакс-Україна
Події
12:18 26.04.2025

У Білому домі назвали зустріч Трампа і Зеленського у Римі продуктивною – ЗМІ

1 хв читати
У Білому домі назвали зустріч Трампа і Зеленського у Римі продуктивною – ЗМІ

Президенти України і США – Володимир Зеленський і Дональд Трамп – провели у Римі продуктивну зустріч, пише Politico з посиланням на представника Білого дому.

"Президент Трамп і президент Зеленський сьогодні зустрілися в приватному порядку і провели дуже продуктивну дискусію", - сказав директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг.

"Більш детальна інформація про зустріч буде надана пізніше", - сказав він.

Президенти прибули у Рим на церемонію прощання з Папою Римським Франциском. Прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив про зустріч Зеленського і Трампа до початку церемонії прощання.

За повідомленням ЗМІ, президенти США і України можуть продовжити переговори після церемонії поховання Папи Римскього Франциска.

Теги: #трамп #зеленський #білий_дім

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:33 26.04.2025
Зеленський і Трамп проведуть додаткові переговори у Римі - ЗМІ

Зеленський і Трамп проведуть додаткові переговори у Римі - ЗМІ

11:16 26.04.2025
Зустріч Трампа і Зеленського завершилась – прессекретар Никифоров

Зустріч Трампа і Зеленського завершилась – прессекретар Никифоров

11:05 26.04.2025
Зеленський і Трамп проводять зустріч у Римі - Никифоров

Зеленський і Трамп проводять зустріч у Римі - Никифоров

08:54 26.04.2025
Зеленський прибув до Рима - прессекретар

Зеленський прибув до Рима - прессекретар

06:10 26.04.2025
Дев’ятнадцять штатів США подали до суду на адміністрацію Трампа через загрозу втрати фінансування шкіл - ЗМІ

Дев’ятнадцять штатів США подали до суду на адміністрацію Трампа через загрозу втрати фінансування шкіл - ЗМІ

22:34 25.04.2025
Перемога Путіна неможлива, оскільки це буде провал США як світового лідера – Зеленський

Перемога Путіна неможлива, оскільки це буде провал США як світового лідера – Зеленський

19:36 25.04.2025
Зеленський вшанував пам'ять загиблих в результаті російського удару у ніч на 24 квітня

Зеленський вшанував пам'ять загиблих в результаті російського удару у ніч на 24 квітня

19:28 25.04.2025
Україна очікує від США сильних гарантій безпеки, як у Ізраїлю - Зеленський

Україна очікує від США сильних гарантій безпеки, як у Ізраїлю - Зеленський

19:23 25.04.2025
Зеленський щодо поїздки на прощання з Папою Франциском: Якщо я не встигну, Україна буде представлена на рівні голови МЗС та першої леді

Зеленський щодо поїздки на прощання з Папою Франциском: Якщо я не встигну, Україна буде представлена на рівні голови МЗС та першої леді

17:13 25.04.2025
Випущену по Києву балістичну ракету було виготовлено в КНДР, більшість іноземних компонентів в ній - виробництва США – Зеленський

Випущену по Києву балістичну ракету було виготовлено в КНДР, більшість іноземних компонентів в ній - виробництва США – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Українські захисники збили 66 ворожих БпЛА, 31 безпілотник-імітатор локаційно втрачений

Зеленський і Трамп проводять зустріч у Римі - Никифоров

Зеленський прибув до Рима - прессекретар

Окупанти за добу втратили 1110 осіб та 145 од. автотехніки

Україна намагатиметься досягти згоди США продати необхідну кількість "Петріотів" – Зеленський

ОСТАННЄ

У Львові поліція затримала 64-річного чоловіка, якого підозрюють у крадіжці грошей та коштовностей на 20 млн грн

Наслідки ворожої атаки на Київщину фіксуються у трьох районах, постраждав чоловік

Аварійно-відновлювальні роботи у Святошинському районі Києва тривають - ДСНС

Українські захисники збили 66 ворожих БпЛА, 31 безпілотник-імітатор локаційно втрачений

Збій у онлайн-сервісах у суботу викликаний проблемами із живленням у хмарного провайдера De Novo

На Донеччині росіяни убили 2 жителів Ярової у п’ятницю

Шмигаль і Георгієва у Вашингтоні обговорили подальшу підтримку України в 2025-2026 рр.

У передмісті Харкова двоє постраждалих внаслідок ударів ворожих дронів

Сьогодні роковини Чорнобильської катастрофи

У Київській області повітряна тривога, працює ППО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА