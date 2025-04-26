У Білому домі назвали зустріч Трампа і Зеленського у Римі продуктивною – ЗМІ

Президенти України і США – Володимир Зеленський і Дональд Трамп – провели у Римі продуктивну зустріч, пише Politico з посиланням на представника Білого дому.

"Президент Трамп і президент Зеленський сьогодні зустрілися в приватному порядку і провели дуже продуктивну дискусію", - сказав директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг.

"Більш детальна інформація про зустріч буде надана пізніше", - сказав він.

Президенти прибули у Рим на церемонію прощання з Папою Римським Франциском. Прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив про зустріч Зеленського і Трампа до початку церемонії прощання.

За повідомленням ЗМІ, президенти США і України можуть продовжити переговори після церемонії поховання Папи Римскього Франциска.