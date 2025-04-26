КМДА: Через технічний збій у "Ощадбанку" поки недоступна безконтактна оплата проїзду в метро

Через технічний збій у "Ощадбанку" тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро, повідомила Київська міська державна адміністрація у телеграм в суботу.

"Фахівці банку працюють над усуненням несправності", - йдеться у повідомленні.

Крім того, наразі користувачі не можуть скористатись застосунком "Дія". При намаганні зайти у застосунок сповіщається про помилку, повідомив кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За інформацією користувачів соцмереж, такі ж проблеми при намаганні скористатись застосунком "Нової пошти".