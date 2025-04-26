Інтерфакс-Україна
Події
06:31 26.04.2025

У Чорному морі - один ворожий корабель – ВМС ЗСУ

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Станом на 06:00 суботи, 26 квітня, в акваторії Чорного моря зафіксовано один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до шести ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-Морських сил України.

В Азовському морі ворожі кораблі наразі відсутні, натомість у Середземному морі зафіксовано чотири російські кораблі, з яких два є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 12 ракет.

Крім того, протягом минулої доби Керченську протоку в інтересах РФ пройшли п’ять суден: три – у напрямку Чорного моря (одне з них продовжило рух у бік Босфору), два – до Азовського моря (одне рухалося з боку Босфору).

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/13132

Теги: #флот #війна #рф

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