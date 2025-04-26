У Кіровоградській області ворожий БпЛА пошкодив вежу мобільного зв’язку — ОВА

У селі Липняжка Новоукраїнського району Кіровоградської області внаслідок атаки ворожого безпілотника пошкоджено вежу мобільного зв’язку, повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"У селі Липняжка Новоукраїнського району ворожий БпЛА пошкодив вежу мобільного зв'язку. Постраждалих, на щастя, немає", написав голова ОВА Райкович в своєму Телеграм.

Джерело: https://t.me/kirovogradskaODA/16362