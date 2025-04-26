Інтерфакс-Україна
Події
03:18 26.04.2025

У Кіровоградській області ворожий БпЛА пошкодив вежу мобільного зв’язку — ОВА

1 хв читати

У селі Липняжка Новоукраїнського району Кіровоградської області внаслідок атаки ворожого безпілотника пошкоджено вежу мобільного зв’язку, повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"У селі Липняжка Новоукраїнського району ворожий БпЛА пошкодив вежу мобільного зв'язку. Постраждалих, на щастя, немає", написав голова ОВА Райкович в своєму Телеграм.

Джерело: https://t.me/kirovogradskaODA/16362

Теги: #звязок #кіровоградська #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:49 26.04.2025
Кам’янське атакували безпілотниками: постраждали троє людей, серед них дитина — ОВА

Кам’янське атакували безпілотниками: постраждали троє людей, серед них дитина — ОВА

17:45 25.04.2025
Серед загиблих у Павлограді шахтар ДТЕК та його 15-річна донька – енергохолдинг

Серед загиблих у Павлограді шахтар ДТЕК та його 15-річна донька – енергохолдинг

14:43 25.04.2025
Внаслідок атаки БпЛА в Павлограді 3 людини загинули та 15 постраждали, в тому числи троє дітей - прокуратура

Внаслідок атаки БпЛА в Павлограді 3 людини загинули та 15 постраждали, в тому числи троє дітей - прокуратура

08:54 25.04.2025
Повітряні сили вночі збили 41 з 103 ворожих БпЛА, ще 40 імітаторів локаційно втрачені

Повітряні сили вночі збили 41 з 103 ворожих БпЛА, ще 40 імітаторів локаційно втрачені

09:28 01.04.2025
"Vodafone Україна" почала переводити базові станції з радіорелейного на оптичне з’єднання

"Vodafone Україна" почала переводити базові станції з радіорелейного на оптичне з’єднання

14:08 21.03.2025
Кабмін припинив дію угоди з урядом РФ про співробітництво в галузі зв’язку

Кабмін припинив дію угоди з урядом РФ про співробітництво в галузі зв’язку

15:24 19.03.2025
НКЕК видала "Київстар" унікальний код мережі "707" для технології Direct-to-Cell

НКЕК видала "Київстар" унікальний код мережі "707" для технології Direct-to-Cell

12:22 11.03.2025
Шмигаль: ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

Шмигаль: ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

07:24 18.02.2025
Жінка з двома дітьми постраждали внаслідок атаки російського БПЛА в Кіровоградській області

Жінка з двома дітьми постраждали внаслідок атаки російського БПЛА в Кіровоградській області

14:18 04.02.2025
Три найбільші оператори мобільного зв'язку запустили послуги VoLTE та VoWiFi

Три найбільші оператори мобільного зв'язку запустили послуги VoLTE та VoWiFi

ВАЖЛИВЕ

Україна намагатиметься досягти згоди США продати необхідну кількість "Петріотів" – Зеленський

Зеленський: Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України

Російским ударом по Павлограду знищена база "Госпітальєрів"

Європа висунула контрпропозиції до мирної угоди: Україна отримує гарантії безпеки від США, територіальні питання вирішуватимуться після безумовної тиші

Зеленський вшанував пам'ять загиблих в результаті російського удару у ніч на 24 квітня

ОСТАННЄ

Єврокомісар Домбровскіс провів зустріч з міністром фінансів США, обговорено тарифи та підтримку України

США у приватному порядку погодилися підтримати "коаліцію охочих" — ЗМІ

Президент Литви назвав визнання Криму російським "бомбою уповільненої дії" - ЗМІ

Шведський центр європейського майбутнього відкриється у Київській школі економіки

Кропивницький зазнав чергової дронової атаки, пошкоджено складські приміщення - ОВА

Трамп під час свого візиту в Рим заявив про близькість угоди між Росією та Україною і закликав до негайного припинення кровопролиття

Україна стала "легкою мішенню" для російських хакерів після згортання допомоги США - ЗМІ

Шмигаль: Україна очікує понад 39 млрд доларів бюджетної підтримки в 2025 році

Зеленський переконаний, що українці повернуть окуповані території і застеріг іноземців від інвестування в РФ

РФ, Іран, КНДР та КНР створили антиамериканську коаліцію, Україна є індикатором цього - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА