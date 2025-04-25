Інтерфакс-Україна
Події
23:33 25.04.2025

Шмигаль: Україна очікує понад 39 млрд доларів бюджетної підтримки в 2025 році

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що країна розраховує на понад $39 млрд бюджетної підтримки у 2025 році, підтверджених міжнародними партнерами, повідомляється у Телеграм-каналі прем’єра у п’ятницю.

"Незалежно від подальшого розвитку подій, 2026-2027 роки будуть часом великих викликів для макрофінансової стабільності України", – зазначив Шмигаль.

Одним із найбільш оптимальних варіантів вирішення цього питання є повна конфіскація російських знерухомлених активів на Заході та їх спрямування Україні. За оцінками Світового банку, потреби на відновлення України на найближчі 10 років складають $524 млрд, що значно перевищує обсяг російських знерухомлених активів (приблизно 300 мільярдів доларів).

"Агресор має заплатити за спричинені ним руйнування, а Україна має отримати ресурс для відновлення", – наголосив прем’єр.

Шмигаль також подякував міжнародним партнерам за послідовну санкційну політику, яка посилила боротьбу з тіньовим флотом Росії, заборонила експорт товарів подвійного призначення та ввела санкції проти російських портів і аеропортів.

"Останній шістнадцятий пакет, зокрема, посилив боротьбу з тіньовим флотом рф, заборонив експорт низки товарів подвійного призначення, застосував санкції проти російських портів та аеропортів…Дякую Світовому банку, Міжнародному валютному фонду, Сполученим Штатам, Євросоюзу, країнам G7 та всім партнерам за дієву фінансову підтримку України, яка допомагає нам вистояти в цій важкій війні. ", – підсумував він.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/10040

Теги: #партнери #підтримка #фінанси

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