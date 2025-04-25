Зеленський переконаний, що українці повернуть окуповані території і застеріг іноземців від інвестування в РФ

Президент України Володимир Зеленський застеріг підприємців з США від інвестування в РФ, оскільки переконаний, що там будуть військові дії, і що українці рано чи пізно повернуть окуповані території, але припустив, що це будуть вже наступні покоління.

"Цей прагматизм Сполучених Штатів чи Європи, або будь-кого, хто бажає інвестувати в Росію - вони це втратять. Тому що буде війна на території Росії, буде війна, і неважливо, звідки вона почнеться, тому що війна – це жах", - сказав Зеленський у інтерв’ю американському журналісту Бену Шапіро, друга частина якого була оприлюднена у п'ятницю.

Він відзначив, що деякі люди з команди президента США Дональда Трампа чи представники бізнесу думають, що війна скоро закінчиться, "і ми зробимо великі інвестиції, наприклад, у сировину та корисні копалини в Росії, у території".

"Дивіться: у Росії не буде спокійних років. Всі ці гроші будуть марно витрачені, вони зникнуть. Тому що в Росії є багато націй, які в певний час були окуповані Російською імперією… У Росії нема єдності, бо вони захоплювали інші нації. Тож це буде своєрідним бумерангом, що все це повернеться до них", - пояснив Зеленський.

Він висловив переконання, що це стосується і українців, які захочуть повернути окуповані території через покоління.

"І те саме стосується і України. Вони захоплюють наші території, і, я думаю, це буде великим викликом, бо не я, можливо, мої діти, можливо, мої онуки, але в історії завжди буде виглядати так, ніби у нас забирали щось, що належало нам, але будуть люди, які знають, що їхні бабусі й дідусі поховані на окупованих територіях, і вони знають, де були їхні будинки. І народ України поверне те, що йому належить", - сказав Зеленський.

Джерело: www.youtube.com/watch?v=XvSq2mxAPk0