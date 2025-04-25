Інтерфакс-Україна
Події
23:11 25.04.2025

Зеленський переконаний, що українці повернуть окуповані території і застеріг іноземців від інвестування в РФ

2 хв читати

Президент України Володимир Зеленський застеріг підприємців з США від інвестування в РФ, оскільки переконаний, що там будуть військові дії, і що українці рано чи пізно повернуть окуповані території, але припустив, що це будуть вже наступні покоління.

"Цей прагматизм Сполучених Штатів чи Європи, або будь-кого, хто бажає інвестувати в Росію - вони це втратять. Тому що буде війна на території Росії, буде війна, і неважливо, звідки вона почнеться, тому що війна – це жах", - сказав Зеленський у інтерв’ю американському журналісту Бену Шапіро, друга частина якого була оприлюднена у п'ятницю.

Він відзначив, що деякі люди з команди президента США Дональда Трампа чи представники бізнесу думають, що війна скоро закінчиться, "і ми зробимо великі інвестиції, наприклад, у сировину та корисні копалини в Росії, у території".

"Дивіться: у Росії не буде спокійних років. Всі ці гроші будуть марно витрачені, вони зникнуть. Тому що в Росії є багато націй, які в певний час були окуповані Російською імперією… У Росії нема єдності, бо вони захоплювали інші нації. Тож це буде своєрідним бумерангом, що все це повернеться до них", - пояснив Зеленський.

Він висловив переконання, що це стосується і українців, які захочуть повернути окуповані території через покоління.

"І те саме стосується і України. Вони захоплюють наші території, і, я думаю, це буде великим викликом, бо не я, можливо, мої діти, можливо, мої онуки, але в історії завжди буде виглядати так, ніби у нас забирали щось, що належало нам, але будуть люди, які знають, що їхні бабусі й дідусі поховані на окупованих територіях, і вони знають, де були їхні будинки. І народ України поверне те, що йому належить", - сказав Зеленський.

Джерело: www.youtube.com/watch?v=XvSq2mxAPk0

Теги: #війна #інвестиції #рф #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:09 25.04.2025
РФ, Іран, КНДР та КНР створили антиамериканську коаліцію, Україна є індикатором цього - Зеленський

РФ, Іран, КНДР та КНР створили антиамериканську коаліцію, Україна є індикатором цього - Зеленський

22:34 25.04.2025
Перемога Путіна неможлива, оскільки це буде провал США як світового лідера – Зеленський

Перемога Путіна неможлива, оскільки це буде провал США як світового лідера – Зеленський

21:56 25.04.2025
РФ своїми діями наблизилася до результатів нацистського режиму – Зеленський

РФ своїми діями наблизилася до результатів нацистського режиму – Зеленський

21:22 25.04.2025
Україна намагатиметься досягти згоди США продати необхідну кількість "Петріотів" – Зеленський

Україна намагатиметься досягти згоди США продати необхідну кількість "Петріотів" – Зеленський

21:17 25.04.2025
Зеленський: Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України

Зеленський: Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України

19:38 25.04.2025
Україна запропонувала партнерам конструктивні пропозиції щодо формату захисту, як передбачає 5 стаття договору НАТО - Зеленський

Україна запропонувала партнерам конструктивні пропозиції щодо формату захисту, як передбачає 5 стаття договору НАТО - Зеленський

19:32 25.04.2025
Зеленський щодо заяви Трампа про Крим: Україна не буде визнавати юридично російськими будь-які тимчасово окуповані території

Зеленський щодо заяви Трампа про Крим: Україна не буде визнавати юридично російськими будь-які тимчасово окуповані території

19:30 25.04.2025
У України немає достатньо зброї, щодо повернути контроль над Кримом збройним шляхом - Зеленський

У України немає достатньо зброї, щодо повернути контроль над Кримом збройним шляхом - Зеленський

17:01 25.04.2025
РФ відкидає всі пропозиції тиші і припинення ударів по цивільних об'єктах, без тиску на них це не вирішити - Зеленський

РФ відкидає всі пропозиції тиші і припинення ударів по цивільних об'єктах, без тиску на них це не вирішити - Зеленський

15:38 25.04.2025
Нідерланди інвестують в запровадження енергонезалежності 23 українських лікарень

Нідерланди інвестують в запровадження енергонезалежності 23 українських лікарень

ВАЖЛИВЕ

Україна намагатиметься досягти згоди США продати необхідну кількість "Петріотів" – Зеленський

Зеленський: Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України

Російским ударом по Павлограду знищена база "Госпітальєрів"

Європа висунула контрпропозиції до мирної угоди: Україна отримує гарантії безпеки від США, територіальні питання вирішуватимуться після безумовної тиші

Зеленський вшанував пам'ять загиблих в результаті російського удару у ніч на 24 квітня

ОСТАННЄ

Шмигаль: Україна очікує понад 39 млрд доларів бюджетної підтримки в 2025 році

Зеленський разом з представниками іноземних держав відвідав місце удару по Києву, де загинули 12 осіб й вшанував пам’ять загиблих

Сибіга зустрівся з главою МЗС Уругваю Лубеткіним, обговоривши підтримку України та програму BringKidsBack

Трамп закликав до негайного підписання угоди між Україною та США щодо рідкоземельних металів й заявив про прогрес у мирній угоді з РФ

Прем’єр-міністр України провів зустріч із президентом Світового банку у Вашингтоні

Україна та Італія активізують співпрацю для залучення інвестицій та підтримки українського бізнесу — Свириденко

Сибіга вшанував Папу Франциска у Ватикані, українська делегація візьме участь у поминальній месі

Кислиця зробив запис у Книзі жалоби в Апостольській нунціатурі у зв'язку зі смертю Папи Франциска

У Нікополі помер один з поранених під час обстрілу міста, кількість жертв сягнула чотирьох

Російским ударом по Павлограду знищена база "Госпітальєрів"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА