Інтерфакс-Україна
Події
22:19 25.04.2025

Прем’єр-міністр України провів зустріч із президентом Світового банку у Вашингтоні

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів змістовну зустріч із президентом Світового банку Ажаєм Бангою на полях Spring Meetings у Вашингтоні.

Під час перемовин сторони обговорили спільні проєкти, які вже реалізуються, зокрема Прем’єр-міністр подякував за більш ніж $3,5 млрд, які Україна отримала у березні та квітні цього року в межах проєкту PEACE, повідомляється у Телеграм прем’єр-міністра у п’ятницю.

"Це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку обсягом понад $50 млрд", — написав він.

Також було порушено питання започаткування нових програм, залучення фінансування на 2026 рік та подальшої підтримки у впровадженні реформ.

Окрему увагу було приділено допомозі Світового банку у відновленні України, й оцінці потреб на відбудову: "Цінуємо допомогу Світового банку у відновленні України, зокрема розробку оцінки потреб на відбудову", - зазначив глава уряду.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/10033

Теги: #зустріч #вашингтон

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