Інтерфакс-Україна
Події
19:56 25.04.2025

Макрон не проводитиме дипломатичних зустрічей під час відвідання похорон Папи Римського

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Макрон не проводитиме дипломатичних зустрічей під час відвідання похорон Папи Римського
Фото: Фото АР

Президент Франції Емманюель Макрон не буде проводити жодних дипломатичних зустрічей під час відвідання похорон Папи Римського Франциска, пише Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац.

"У цей період жалоби і роздумів для усіх вірян і для всього світу президент Республіки не проводитиме жодних дипломатичних зустрічей у рамках похорону Його Святості Папи Франциска", - заявили в п'ятницю журналістам у Єлисейському палаці.

 

Теги: #макрон #похорон #папа_римський

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