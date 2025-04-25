Макрон не проводитиме дипломатичних зустрічей під час відвідання похорон Папи Римського

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Президент Франції Емманюель Макрон не буде проводити жодних дипломатичних зустрічей під час відвідання похорон Папи Римського Франциска, пише Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац.

"У цей період жалоби і роздумів для усіх вірян і для всього світу президент Республіки не проводитиме жодних дипломатичних зустрічей у рамках похорону Його Святості Папи Франциска", - заявили в п'ятницю журналістам у Єлисейському палаці.