Зеленський вшанував пам'ять загиблих в результаті російського удару у ніч на 24 квітня

Президент України Володимир Зеленський у Києві поклав квіти до будинку, який було зруйновано в результаті російського удару у ніч на 24 квітня.

У церемонії вшанування пам'яті взяли участь також понад 50 дипломатів.

Президент висловив співчуття рідним та близьким загиблих в результаті удару, а також подякував ДСНС та поліцейським за роботу.

Зеленський також подякував усім представникам дипломатичних місій в Україні, представникам міжнародних організацій за підтримку в такі складні часи.

"Дуже важливо, що з самого початку війни всі об'єдналися навколо України, українців. Дякую всім присутнім послам, 67 представників сьогодні тут", - сказав Зеленський.

"І це говорить про те, що весь світ тут, в Україні, тут, в Києві, не погоджується з агресією Росії, не прийме і не сприймає її, і ніколи такого не буде. А навпаки, підтримує Україну, українське життя, життя в Україні", - наголосив президент.

Як повідомлялося, в ніч на 25 квітня Росія здійснила масштабну масовану атаку дронами та ракетами, зокрема, балістичними. У Києві станом на 8:00 п'ятниці рятувальники завершили пошукові роботи на місці російського ракетного удару. У результаті атаки загинуло 12 людей, 87 постраждалих.