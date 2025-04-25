Інтерфакс-Україна
Події
15:59 25.04.2025

МЗС України застерігає будь-які іноземні війська від участі у параді в Москві 9 травня

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МЗС України застерігає будь-які іноземні війська від участі у параді в Москві 9 травня

Будь-які іноземні військові, які мають наміть брати участь у параді в Москві 9 травня, мають бути свідомими того, що вони маршируватимуть пліч-о-пліч із людьми, які вчиняли воєнні злочини в Україні, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Повторю загально наше ставлення щодо дійства, яке Москва називатиме "парадом перемоги" 9 травня. Ми вважаємо, що російські військові, які будуть марширувати по Красній площі 9 травня, не лише не мають жодного відношення до перемоги над нацизмом, а і є, цілком вірогідно, учасниками воєнних злочинів проти українців у ході російської агресії проти України", - сказав він на брифінгу в Києві в п’ятницю.

Речник підкреслив, що "будь-які іноземні військові, які планують брати участь у цьому параді, мають бути свідомими того, що вони, цілком вірогідно, будуть марширувати пліч-о-пліч із людьми, які вчиняли воєнні злочини в Україні".

"Нічого спільного з вшануванням подвигу переможців над нацизмом – а це, до речі, не лише росіяни – це не має, на нашу думку", – сказав Тихий.

Він також наголосив про величезну роль України у Другій світовій війні та втрати, що становлять 8 млн людей. Він назвав применшення участі України як однієї з країн, що виборола перемогу над нацизмом, цинічною маніпуляцією та викривленням історичної правди.

Раніше ЗМІ писали, що президент Сербії Александар Вучич не передумав відвідати Москву 9 травня попри застереження Європейського союзу і заявив, що Сербія бере участь у "спільній" організації параду у Москві.

Теги: #тихий #мзс

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