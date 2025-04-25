Інтерфакс-Україна
Події
15:54 25.04.2025

MSF закликає припинити безперервні та масовані обстріли в Україні

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Міжнародна організація "Лікарі без кордонів" (MSF) закликає припинити безперервні та масовані обстріли в Україні, цивільне населення не має бути мішенню, йдеться в заяві MSF, переданій агентству "Інтерфакс-Україна".

"24 квітня Київ зіткнувся з черговою хвилею масованих обстрілів. Це сталося після руйнівних атак у Марганці та Кривому Розі, результатом яких стала велика кількість жертв серед цивільного населення. Масовані атаки з боку російських військ по всій Україні не припиняються. Лікарні, житлові будинки, гуманітарні працівники, пацієнти відчувають цей руйнівний вплив на собі; з використанням безпілотників та ракет дальнього радіуса дії ніхто в країні не почувається в безпеці», - зазначають в організації.

MSF нагадує, що під час останнього обстрілу Києва ракета влучила в житловий будинок. Підтверджено загибель 12 осіб, понад 70 дістали поранення, багато з них залишаються в лікарнях з травмами, що загрожують життю.

"У Києві розташовано координаційні офіси "Лікарів без кордонів" в Україні. У місті живуть і працюють команди організації. Зараз наші співробітники, як і мільйони інших людей, майже щоночі перебувають під обстрілами. Наші колеги ховаються на станціях метро, інші не мають іншого вибору, як будити дітей і ховатися вдома, в той час як вибухи стрясають землю і дзвенять шибки у вікнах. Всі відчувають небезпеку, люди виснажені, багато хто живе в страху", - говорить головний координатор з надзвичайних ситуацій MSF в Україні Томас Марчезе.

Він також підкреслив, що масштаби обстрілів, яких зазнають люди, величезні.

"Наші мобільні клініки спостерігають зростання випадків інфарктів та інсультів - станів, безпосередньо пов'язаних з тривалим стресом. В Україні війна не оминула жодної сфери повсякденного життя. Люди можуть потрапити під обстріл, коли їдуть на роботу, купують хліб або відвозять дітей до дитячого садочка. Немає попередження, немає безпечного місця - лише секунди між нормальним життям і насильством. Цивільне населення ніколи не повинно бути мішенню", - сказав він.

Марчезе повідомив, що 5 квітня бригади швидкої допомоги MSF виїжджали на виклик до Кривого Рогу, де загинуло 20 осіб, зокрема дев'ять дітей. Одній з постраждалих, яку перевозили до Дніпра парамедики швидкої допомоги "Лікарів без кордонів»" було всього сім років, вона отримала перелом стегна, геморагічний шок і осколкові поранення.

Пізніше, 23 квітня, в результаті удару російського безпілотника по автобусу в Марганці (Дніпропетровська обл.), де загинуло дев’ять осіб і понад 50 дістали поранення, бригади швидкої допомоги "Лікарів без кордонів" допомогли місцевій лікарні, доставляючи пацієнтів зі значною крововтратою та осколковими пораненнями.

В MSF підкреслюють, що за останні місяці лікарні по всій країні зіткнулися з численною кількістю масових жертв і навіть стали мішенями, особливо в районах поблизу лінії фронту, де система охорони здоров'я і так перебуває під величезним тиском.

Наразі бригади парамедиків "Лікарів без кордонів" надають допомогу в Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях, а хірургічні бригади продовжують надавати життєво важливу допомогу в лікарнях, розташованих поблизу зон активних бойових дій.

Реабілітаційна допомога, включаючи фізичну терапію та психіатричну допомогу, продовжується в Черкасах та Одесі, а у Вінниці команда психологів надає лікування посттравматичного синдрому, спричиненого війною.

"Серед медичних закладів України одна річ є постійною: потік поранених ніколи не припиняється", - підкреслюють в MSF.

Теги: #заява #msf #обстріли

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