Інтерфакс-Україна
Події
15:26 25.04.2025

Кондратюк: Україно-польські ексгумаційні роботи на Тернопільщині - важливі для стратегічних відносин двох країн

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Кондратюк: Україно-польські ексгумаційні роботи на Тернопільщині - важливі для стратегічних відносин двох країн
Фото: https://www.facebook.com/kondratiukolena

Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк вважає значущою подією старт спільних україно-польських пошукових та ексгумаційних робіт на Тернопільщині.

"Важлива подія для стратегічних відносин і порозуміння між Польщею та Україною… Як співголова Парламентської Асамблеї України та Польщі, позитивно розцінюю старт пошукових та ексгумаційних робіт у Пужниках. Україна на практиці продемонструвала польським партнерам свою відкритість та відданість гідному вшануванню пам’яті жертв трагічних подій Другої світової війни - з гуманітарних міркувань, у християнському дусі та без політизації цього чутливого питання", - написала Кондратюк у п'ятницю у Фейсбуці.

За словами віцеспікера, роботи у Пужниках триватимуть близько трьох тижнів, а останки жертв після здійснення всіх необхідних досліджень перепоховають на кладовищі у цьому ж селі.

Кондратюк відзначила конструктивний характер діяльності робочої групи з історичних питань Міністерств культури України та Польщі.

"Україна надала дозвіл на дослідження на трьох об'єктах. Польща також вже надала перший дозвіл. Це саме та взаємність та готовність до співпраці у вирішенні складних історичних питань, якої ми потребуємо та яку маємо посилювати.Ми також очікуємо від польської сторони відновлення пам'ятної дошки на горі Монастир, сплюндрованої вандалами", - зазначила Кондратюк.

Як повідомлялось, 24 травня на місці колишнього села Пужники на Тернопільщині стартували спільні україно-польські пошукові та ексгумаційні роботи. Пужники припинило існування після трагедії у лютому 1945 р., коли були вбити мешканці села, серед яких було багато громадян Польщі.

Теги: #ексгумаційні_роботи #тернопільщина #кондратюк

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