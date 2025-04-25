Інтерфакс-Україна
Події
14:57 25.04.2025

Мита Трампа і податкова реформа сильно загальмують зростання економіки Литви у 2026 р. - Мінекономіки

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Мита Трампа і податкова реформа сильно загальмують зростання економіки Литви у 2026 р. - Мінекономіки

Економічне зростання в Литві у 2026 році через мита США і підвищення податків усередині країни може суттєво сповільнитися, прогнозує литовський міністр економіки та інновацій Лукас Савіцкас.

"Якщо ми прогнозуємо економічне зростання країни на рівні 2,5% наступного року, темпи зростання економіки будуть приблизно на третину повільнішими, якщо на нас впливатимуть і мита США, і податкова реформа. Це вже значний вплив", - сказав Савіцкас у радіоефірі в п'ятницю. Його заяви наводить портал Bernardinai.lt з посиланням на агентство BNS.

За песимістичними оцінками, ймовірно, що економічне зростання сповільниться приблизно на 0,3 відсоткового пункту (в.п.) через податкову реформу та більш ніж на 0,4 в.п. через американські мита.

Найбільший вплив на економіку, зазначив міністр, матиме підвищення податку на прибуток і прибуткового податку з фізичних осіб.

За словами Савіцкаса, 60% литовського експорту в США безпосередньо торкнеться підвищення митних зборів, мита скоротять загальний обсяг експорту Литви приблизно на 20%.

"За оцінками наших аналітиків (міністерства - BNS), у нас, безумовно, буде близько 60% експорту Литви до США, яких безпосередньо торкнуться. У результаті наш експорт, імовірно, скоротиться приблизно на 20%. Це понад 1% від нашого загального експорту, і це сповільнить зростання економіки і валового внутрішнього продукту більш ніж на 0,4 відсоткового пункту", - пояснив міністр.

Прямий експорт Литви до США становить близько 6,8% від загального обсягу експорту товарів литовського походження, минулого року він дорівнював 1,6 млрд євро.

За даними статистики, ВВП Литви 2024 року збільшився на 2,7%. Європейський банк реконструкції та розвитку і Мінфін країни очікують зростання економіки 2025 року на 2,8%, Банк Литви - на 2,9%. Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) прогнозує зростання економіки країни 2025 року на 3,1%, 2026 року - на 2,8%, МВФ - на 2,8% і 2,5% відповідно.

Теги: #мита #литва #трамп

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